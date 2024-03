Nesta quarta (28) o Bragantino enfrentou o Santos na Neo Quimíca Arena e acabou derrotado pelo placar de 3 a 1 e que acabou causando a eliminação da equipe do Campeonato Paulista.

Fala Caixinha!

O técnico, Pedro Caixinha, comentou sobre a partida e sobre como o seu adversário foi melhor no decorrer do jogo. O Bragantino levou o primeiro gol com menos de 10 minutos e sofreu para conseguir igualar o placar, no final ainda do primeiro tempo viu o Santos abrir 2 a 0.

"O Santos foi um digno vencedor e foi mais eficiente. Minha equipe não mostrou estar preparada, acho que são três gols que poderiam ser evitados."

"Após o terceiro gol, o 3 a 1, a equipe não tinha mais forças para conseguir reagir e se deu como derrotado".

Caixinha, comentou também sobre o início da Copa Sulamericana e se o Bragantino irá priorizar a competição ao longo do ano. A equipe de Bragança Paulista estreia contra o Coquimbo Unido no dia 3 de Abril.

"Todos os torneis onde nós estamos são prioritários, todos eles à vez, sempre pensando que aquilo que é o próximo jogo é o importante. Com esta eliminação, vamos ter mais tempo de preparar para esses jogos. Vamos ter uma semana longa até a primeira rodada, vamos ter mais uma até a segunda rodada, e depois as coisas começam a fluir com muito mais densidade."

O português também falou sobre como o time lida com pressão em jogos grandes. O Braga já tem duas eliminações na conta, uma na Pré-Libertadores para o Botafogo e agora na semifinal do Paulistão para o Santos.

"Naquilo que foi a eliminatória com o Botafogo, eu acho que a equipa foi superior. Foi superior nos dois jogos, mas não foi eficaz e cometeu muitos erros, erros fundamentais que levaram aquilo que foram a ocorrência dos gols."

"Então, quando a equipa pode ser melhor e ter essa capacidade de ter o jogo para si, jogar melhor do que o adversário, de nada serve se em momentos fundamentais nós cometemos falhas"

O Bragantino agora só volta a campo na próxima quarta feira, 3 de Abril, na estreia da Sulamericana jogando no seu estádio, Nabi ABi Chedid.