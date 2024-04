Grêmio joga mal em derrota para o Huachipato e se complica na Libertadores

Na abertura da 2ª rodada do Grupo C da Conmebol Lbertadores nesta terça-feira (9), o Grêmio foi surpreendido pelo Huachipato e foi derrotado pelo placar de 2 a 0 em plena Arena. Felipe Loyola e Gonzalo Montes marcaram os gols para os chilenos.

Grêmio foi surpreendido pelo Huachipato

Após comemorar o título gaúcho no final de semana, Renato Gaúcho tinha a missão de conseguir uma vitória convincente para recuperar a situação do Grêmio na fase de grupos da Libertadores com todos os jogadores titulares possíveis em campo. Geromel iniciou na zaga e Marchesin voltou ao gol.

Com apenas 23 segundos, o Grêmio quase abriu o placar em roubada de bola. Galdino escapou pela direita e colocou a bola para dentro da área onde Soteldo chegou na segunda trave para subir de cabeça com liberdade, mas a bola parou na trave esquerda.

Contudo, a empolgação gremista acabou dando lugar para uma desorganização tática considerável no sistema defensivo de Renato Gaúcho. Aos 12', Leandro Diaz colocou a bola dentro da área e ao corte parcial fez a bola ficar viva para Loyola, com liberdade, soltar o chute firme e vencer o jovem goleiro Marchesin, em gol confirmado após longa e demorada revisão do VAR.

O Grêmio quase buscou o empate aos 23'. Em ataque pela esquerda, Galdino recebeu na meia-lua e levou para a perna canhota, mas Parra espalmou. Na sequência, Soteldo recebeu dentro da área e cruzou para Diego Costa testar firme, mas a zaga chilena tirou em cima da linha.

A equipe gaúcha chegou a buscar o empate com Cristaldo dominando de peito e chutando dentro da área, mas o VAR anulou o gol por impedimento em nova revisão demorada. A irritação da torcida Arena ficou ainda pior quando o Huachipato ampliou antes do intervalo.

Aos 51 minutos do primeiro tempo, uma cobrança de lateral terminou em mais uma bola afastada de forma desorganizada, pois Montes recebeu com total liberdade e chutou firme de primeira no canto esquerdo.

Soluções de Renato Gaúcho não funcionaram no segundo tempo

Renato Gaúcho voltou para o segundo tempo com as entradas de Pepê e Gustavo Nunes nos lugares de Galdino e Geromel buscando impor maior intensidade, mas ainda faltava o capricho final nas finalizações. Aos 4', Du Queiroz colocou na área e Gazzolo tirou, deixando a sobra com Diego Costa. A ajeitada para Cristaldo foi boa, mas a finalização deixou a desejar.

Enquanto isso, o Huachipato seguia levando perigo em toda as transições ofensivas. Na primeira oportunidade, Malanca tocou de calcanhar e Rodríguez finalizou para a defesa de Marchesin. Martínez pegou a sobra, mas chutou por cima do gol.

Aos 18', Brea rcebeu dentro da área após quebrar as linhas e ficou no 1v1 contra Marchesin dando um toque para tirar do goleiro, mas Rodrigo Ely fez o corte em cima da linha e evitou a goleada dos chilenos. Na cobrana de escanteio, Montes testou firme e Malanca testou firme na trave.

Na reta final, o Huachipato conseguiu administrar mais a posse de bola com mais troca de passes e maior tranquilidade, enquanto a torcida do Grêmio intensificava sua vaia para alguns jogadores, principalmente Du Queiroz. Renato tentou as entradas de Nathan Fernandes e Cristian Pavón, mas não deu certo.

Tabela

A situação do Grêmio ficou complicada na Libertadores após os resultados do Grupo C. Huachipato e Estudiantes dividem a liderança do grupo com 4 pontos, enquanto The Strongest está em terceiro lugar com 3 pontos, enquanto o Grêmio está zerado, isolado na lanterna.

Sequência

O Grêmio volta a campo neste domingo, a partir das 16h pelo horário de Brasília, na estreia do Brasileirão 2024 diante do Vasco, em São Januário. O próximo desafio na Conmebol Libertadores será contra o Estudiantes, na Argentina.