Após derrotar o Brasil de Pelotas no último fim de semana, o Grêmio retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Gaúcho e dessa vez para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira (30), em confronto válido pela quarta rodada, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

Na tabela de classificação do Estadual, o Tricolor se mantém na terceira colocação com seis pontos somados e um atrás dol Internacional, que lidera o torneio com oito.

Dessa forma, o Grêmio pode assumir a ponta do Gauchão, em caso de vitória sobre o Juventude nesta quarta-feira e torcer paara um tropeço do arquirrival que ainda entra em campo na rodada contra o Guarany de Bagé, também no mesmo dia.

Para essa partida, o Imortal deverá com os retornos dos zagueiros Pedro Geromel e Walter Kannemann, que foram preservados do duelo do último domingo e sequer viajaram ao interior do estado.

No entanto, os dois jogadores devem voltar a formar dupla de zaga titular contra o Juventude, nesta quarta-feira, na Arena. Além disso, ambos estiveram juntos na temporada na goleada sobre o São José por 4 a 1, através da segunda rodada do Gauchão.

No último fim de semana, o técnico Renato Portaluppi escalou o Tricolor com Bruno Uvini e Rodrigo Ely entre os titulares na vitória fora de casa sobre o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Estádio Bento Freitas.

Além deles, o Grêmio ainda conta com os jovens zagueiros da base Gustavo Martins e Natã, que são outras opções para o setor defensivo nesta atual temporada para a disputa do Campeonato Gaúcho.

Antes do duelo contra o Juventude nesta quarta-feira, o Tricolor realizou um treino coletivo com um time alternativo e contando com a presença de Geromel e Kannemann, contra os garotos da base. Os reservas venceram por 2 a 0.

Grêmio deve ter força máxima para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira

Diante do Juventude, o técnico Renato Portaluppi deverá escalar o Grêmio com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho.

Entre eles, está o trio ofensivo formado por Cristialdo, Soteldo e Everton Galdino, enquanto o lateral-esquerdo Reinaldo, que atuou nas três primeiras partidas do Estadual, segue como dúvida.

Por outro lado, o Tricolor terá que lidar com o desfalque do meio-campista Felipe Carballo, que ainda está entregue ao departamento médico.