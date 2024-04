Em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada do Brasileirão neste domingo (14), Vasco e Grêmio se enfrentam em São Januário, que terá estádio lotado com todos os ingressos esgotados em apenas dois dias de vendas de ingresso.

O Vasco entrará em campo pela primeira vez desde a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu, ocorrida no dia 17 de março. Por isso, existe uma enorme expectativa do torcedor para o reencontro com o time.

Do outro lado, o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho diante do Juventude e viu Diego Costa rapidamente tornar-se uma grande referência, mas as duas derrotas em dois jogos na fase de grupos da Conmebol Libertadores deixou um "gosto amargo" para o torcedor.

Vasco x Grêmio será iniciado a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere (para todo o Brasil).

Vasco viveu período de pré-temporada antes do Brasileirõ

Sob comando do argentino Ramón Díaz, o Vasco entrará em campo com novidades buscando uma equipe mais reforçada no meio-campo com a nova formação contendo Zé Gabriel, Sforza e Galdames.

No entanto, Payet será o grande desfalque do cruzmaltino neste início de temporada e certamente provocará um efeito negativo para o Vasco no equilíbrio do confronto.

Provável escalação: Léo Jardim, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Sforza e Galdames; Adson, Vegetti e Clayton. Técnico: Ramón Díaz

Grêmio tenta esquecer tropeços na Libertadores

Como citado anteriormente, o Grêmio entrou em campo durante a semana e foi surpreendentemente derrotado pelo Huachipato-CHI, em plena Arena, por 2 a 0, resultado que deioxu o toredor insatisfeito.

Para a estreia no Brasileirão 2024, o Imortal não pdoerá contar com o leisonado Soteldo, mas a presença de Diego Costa deixa Renato Gaúcho mais tranqulio para suprir a ausência. Por fim, Cuiabano e Fábio disputam uma vaga na lateral-esquerda.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano (Fábio); Villasanti e Pepê; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)