O Vasco irá enfrentar o Nova Iguaçu neste domingo, às 16h, este é o segundo jogo da semifinal do Cariocão e irá definir quem enfrenta o Flamengo na final. A primeira partida ficou no 1 a 1, placar que favorece o Nova Iguaçu, já que a equipe joga pelo empate.

Após confusão durante a semana e a indecisão sobre onde seria realizado o confronto, foi determinado que a disputa seria no Maracanã, anteriormente a partida seria no Raulino de Oliveira devido a falta de resposta do consórcio Fla-Flu, mas a dupla alegou que estava analisando o pedido e no final cedeu o estádio para a semifinal.

Os últimos dois jogos do Vasco foram a classificação nos pênaltis na Copa do Brasil e o empate no Carioca no primeiro jogo da semifinal, no entanto, a equipe se encontra há nove jogos invicta, a última derrota foi justamente contra o Nova Iguaçu, na quinta rodada do Carioca.

Já o Nova Iguaçu estava também há nove jogos sem ser derrotado, mas a sequência foi interrompida pelo Internacional no meio da semana, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

No total as equipes já estiveram de frente 14 vezes, com vantagem esmagadora para o Vasco, que venceu em 8 oportunidades e empatou em três.

A promessa é de jogão e de casa cheia, até o momento o confronto conta com mais de 45 mil ingressos vendidos.

Ramón Díaz faz mudanças e Vasco tem alterações para a partida decisiva

(Foto: Leandro Amorim/ Vasco)

Após os últimos resultados o técnico argentino treinou durante a semana com alterações e um novo esquema tático. Além de desfazer os três zagueiro, Ramón avançou Medel e treinou com Rojas e Praxedes entre os titulares.

Mudanças eram esperadas desde o péssimo desempenho do Vasco na primeira partida, Ramón prometeu um time diferente e assim fará com as alterações citadas.

O Cruzmaltino tem quase toda a equipe disponível para o confronto, ficam de fora os lesionados Paulinho e Jair, além do expulso Mateus Carvalho.

O Vasco precisa vencer a partida para enfrentar o Flamengo na semifinal, e o trabalho só não é mais difícil porque o goleiro Léo Jardim, que foi convocado para a seleção esta semana, fez defesas brilhantes assim como tem feito desde que chegou ao Cruzmaltino.

Provável escalação: Léo Jardim, Rojas, João Victor, Léo, Lucas Piton, Medel, Praxedes, Galdames, Payet, Adson e Vegetti.

Nova Iguaçu poupou no meio da semana e tem força total para o jogo

(Foto: Vitor Melo/ NIFC)

O Nova Iguaçu foi derrotado para o Internacional mas já mudou a chavinha para enfrentar o Vasco e terá força máxima após ter poupado diante do Inter.

A equipe deve vir a campo com a equipe que vinha jogando as últimas partidas, inclusive contra o Vasco no primeiro jogo, a diferença claro é de que a equipe do técnico Carlos Vitor não poderá contar com Fernandinha, já que foi expulso no primeiro jogo.

A Laranja Mecânica da Baixada tem a vantagem do empate e também o mando de campo, para a equipe o confronto vale muito, apesar de não receber premiação da federação, a visibilidade para a equipe e a vitrine para seus atletas vale tanto quanto a premiação.

O Nova Iguaçu de Carlos Vitor vem exibindo bom futebol e tem jogadores de destaque, como o artilheiro Carlinhos com 9 gols, além de Bill, Albert e o goleiro Fabrício.

Provável escalação: Fabrício; Gabriel Pinheiro, Maicon, Yan e Sergio Raphael; Índio, Albert, Xandinho, Yago e Bill; Carlinhos.

Transmissão

A partida tem transmissão da Band no canal aberto, Bandsports na TV fechada, além do Canal GOAT no youtube. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique

Assistente 2: Wallace Muller Barros

VAR: Rodrigo Carvalhes de Miranda