Com erros de arbitragem e polêmica, Corinthians e Atlético-MG empatam em jogo sem gols

Na tarde deste domingo (14), Corinthians recebeu o Atlético Mineiro na Neo Química Arena, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O jogo contou com diversos erros de arbitragem e polêmicas. Ao final dos 90 minutos, a partida terminou em 0 a 0, assim, cada equipe levando para casa apenas um ponto.

O Time do Povo sai de campo com um gosto de derrota, pois contava com um jogador a mais em campo, então estava com a vantagem. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Battaglia recebeu o segundo cartão amarelo, que resultou em sua expulsão.

Como fica

Jogo de estreia do Brasileirão, com o empate, ambas as equipes voltaram para casa com 1 ponto. O Corinthians até o momento ocupa a décima terceira colocação da tabela, e o Galo, em décimo segundo.

Gol impedido e expulsão

Corinthians e Atlético Mineiro entraram em campo com propostas diferentes, o começo de jogo da equipe Alvinegra se deu a forte marcação na saída de bola do Galo, e duas cobranças faltas com perigo de Rodrigo Garro. O Atlético-MG até chegou a abrir o placar, com Saravia, mas o árbitro marcou impedimento. Na reta final, a situação piorou para o Galo, com a expulsão de Battaglia pelo segundo cartão amarelo.

Menos um

O segundo tempo então começou com vantagem de um jogador a mais na equipe corinthiana, porém o treinador Milito tirou Igor Gomes e colocou o zagueiro Igor Rabello para uma proposta mais defensiva. A melhor oportunidade do Timão saiu aos 12 minutos, quando Wesley deu caneta em Paulinho, arriscou um belo chute e exigiu ótima defesa do goleiro. Mais adiante, foi a vez de Romero desviar de cabeça. Mas a bola passou longe do gol.

Na reta final, em uma cobrança de falta de Gustavo Scarpa, Cássio fez uma defesa espetacular de uma bola perigosa que iria terminar seu trajeto no ângulo do gol corinthiano. O jogo então foi encerrado em 0 a 0, e pós partida, o treinador do Timão foi expulso por reclamação.

Próximos jogos

Na próxima quarta-feira, o Corinthians viaja para Caxias do Sul, local da partida contra o Juventude, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi. O Atlético-MG, por sua vez, recebe o Criciúma, na Arena MRV, no mesmo dia e horário.