Neste domingo (07), foi decidida a final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético. No primeiro jogo, houve empate por 2 a 2 na Arena MRV no último sábado (30). No Mineirão, o Galo virou o jogo e venceu a Raposa por 3 a 1, sagrando-se campeão mineiro pela 49ª vez e pela quinta vez seguida.

Os gols do jogo foram marcados por Vital para o Cruzeiro, enquanto Saraiva e Hulk, de pênalti, e Scarpa viraram o jogo para o Atlético.

Primeiro Tempo sem Gols:

O primeiro tempo foi de domínio alternado, com o Atlético começando melhor e criando várias oportunidades nos primeiros minutos. Aos 7 minutos, Paulinho teve uma chance clara, mas errou o chute. Aos 21 minutos, outra oportunidade para o Galo, mas a finalização foi para fora. O Cruzeiro melhorou ao longo do tempo e também teve suas chances, com destaque para uma falta cobrada rasteira por Matheus Pereira, que levou perigo ao gol de Éverson. No final do primeiro tempo, Hulk teve uma chance de contra-ataque, mas foi parado por uma boa recuperação defensiva do Cruzeiro.

Cruzeiro abre o placar, mas o Galo vira e é campeão:

O Cruzeiro começou bem o segundo tempo e abriu o placar com Vital, após bom passe de Matheus Pereira. Precisando virar o jogo para conquistar o título, o Atlético partiu para o ataque e conseguiu o empate com Saravia, após bom passe de Otávio. Larcamón, técnico do Cruzeiro, fez alterações na equipe, reforçando a defesa, mas o Atlético continuou pressionando e, após um pênalti cometido por Lucas Silva, convertido por Hulk, virou o jogo e ficou perto do título. O Cruzeiro buscou o empate, chegando a marcar com Dinenno, mas o gol foi anulado por impedimento. No final da partida, o Atlético ampliou com Scarpa, assegurando o título.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Galo campeão pela 49ª Vez:

O Atlético se sagrou campeão pela 49ª vez e manteve sua sequência vitoriosa desde 2020, conquistando seu quinto título consecutivo, em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024



O GALO É PENTACAMPEÃO MINEIRO! 🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/GGvLs7qpa2 — Atlético (@Atletico) April 7, 2024

Próximos Jogos:

O Cruzeiro agora volta suas atenções para a Sul-Americana, enfrentando o Alianza no Mineirão na próxima quinta-feira (11), às 21h. O Atlético, por sua vez, irá celebrar o título antes de focar na Libertadores, onde enfrentará o Rosário Central na quarta-feira (10), às 19h, na Arena MRV.