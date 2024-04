Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Corinthians

O Corinthians chega para mais uma disputa de Campeonato Brasileiro com expectativas da torcida. O Time do Povo não fez um bom Brasileirão em 2023 e, agora, com António Oliveira e com o elenco reconstruído, a Fiel sonha com um campeonato melhor.

Escalação

O técnico António Oliveira vem fazendo alguns testes na equipe para achar o melhor time possível. No último jogo antes da estreia na Competição, Fausto Vera ganhou a vaga de Breno Bidon e deve continuar entre os 11.

Time base do Corinthians: Cássio, Fágner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo; Raniele, Fausto Vera, Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

Os jogadores que chegaram no início da temporada e são fundamentais para a equipe são: Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Raniele e Rodrigo Garro.

Os outros jogadores ainda se adaptam ao clube. São eles: Igor Coronado, Diego Palacios, Matheus França, Cacá, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Temporada até aqui

O início da temporada de 2024 do Timão não foi como o esperado. O ex-técnico Mano Menezes, que foi escolhido por Augusto Melo para fazer a reformulação do elenco, foi demitido no início de fevereiro após quatro derrotas em sequência.

Com a má campanha de Mano Menezes no início do Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado na fase de grupos e teve o mês de março para treinar e aperfeiçoar as jogadas.

Nas copas, o Corinthians vai bem. Na Copa do Brasil, o time do Parque São Jorge, já passou duas fases e agora espera o sorteio para saber quem irá enfrentar. Na Sul-Americana, o time empatou o primeiro jogo contra o Racing, do Uruguai, e venceu o segundo, por 4 a 0, contra o Nacional (PAR).

Destaque: Rodrigo Garro

O meio-campista recém chegado no clube não precisou de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e deve ser o principal destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou, já conseguiu fazer gol contra o Palmeiras e cair nas graças da torcida alvinegra.

Jovem estrela: Breno Bidon

A jovem estrela do Corinthians é Breno Bidon. O meio-campista foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior como o dono do meio-campo do Timão ao lado de Ryan. Ele chegou ao profissional e, quando entrou, correspondeu com a expectativa da torcida.

Expectativa para o campeonato

Para este Campeonato Brasileiro, o Corinthians, que vem de uma reformulação pesada em seu elenco, deve conseguir brigar por uma vaga na Libertadores da próxima temporada. O Timão tem um elenco mais jovem e que deve ter mais facilidade de enfrentar a temporada do que teve no último ano.

Estádio

A Neo Química Arena é o estádio do Corinthians e o Timão tem um ótimo aproveitamento em seus domínios, cerca de 70% dos pontos conquistados. Além disso, a arquitetura da Arena favorece o grito da torcida e transforma o ambiente em um caldeirão.