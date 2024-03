A noite desta quarta-feira (06) foi marcada por grande clássico na Copa do Nordeste. Na Arena Castelão, o Ceará recebeu o Bahia, em duelo válido pela 5ª rodada do torneio regional. Jogando fora de casa, Esquadrão Tricolor bateu o rival de virada por 2 a 1, com gols de Everaldo e Thaciano. Pulga marcou pelo lado alvinegro.

Primeira etapa de oportunidades

Diante de um bom público na Arena Castelão, Ceará e Bahia protagonizaram bom duelo pela Copa do Nordeste. Os visitantes foram quem chegaram primeiro e, com um minuto de partida, Everton Ribeiro levou perigo a meta cearense ao finalizar ds entrada da área por cima do gol.

Os donos da casa responderam com perigo e, aos cinco, Matheus Felipe arrematou com perigo para boa defesa de Marcos Felipe. Logo em seguida, o Vôzão soube aproveitar o apoio de seu torcedor para abrir o placar em Fortaleza, quando Erick Pulga passou sob a defesa do Esquadrão com facilidade e bateu no cantinho para tirar o zero do marcador.

Depois disso, foi o Bahia quem passou a ter o domínio do duelo e criar as melhores oportunidades. Aos 28, Everaldo bateu para grande defesa de Richard após boa trama de Árias e Everton Ribeiro. Dois minutos depois, o lateral fez boa ultrapassagem, recebeu na linha de fundo e fez cruzamento perigoso, rente a trave cearense.

Os comandados de Rogério Ceni conseguiram transformar o controle em gol aos 37 minutos, com mais um tento de seu camisa nove. Everaldo mandou para as redes após bom passe de Jean Lucas, empatando o duelo.

Com a igualdade no marcador, os visitantes seguiram q todo vapor e desperdiçaram novas oportunidades com Thaciano e Jean Lucas, fechando a primeira etapa com um empate movimentado.

Vitória Tricolor

Assim como o primeiro tempo, a segunda etapa foi marcada por um inícios de jogo de tirar o fôlego.

Com menos de um minuto, o Ceará levou perigo com Guilherme Castilho, que finalizou para grande defesa de Marcos Felipe. Em seguida, Facundo Castro perdeu chance inacreditável para o alvinegro. O Bahia respondeu com autoridade e teve oportunidades com Thaciano e Everaldo.

Com o decorrer do confronto, alvinegros e tricolores foram sendo abatidos pelo cansaço, afetando o ritmo do duelo, mas, mesmo assim, ambas as equipes continuaram levando perigo.

Aos 28, Mugni parou no goleiro baiano e quase desencantou com a lei do ex e dez minutos depois, foi a vez do Tricolor passar a frente do marcador. Thaciano fez bom pivô para Árias, que devolveu para o camisa 16 escorar para as redes e virar o placar, somando mais três pontos para o Esquadrão na Copa do Nordeste.

Situação na tabela

Com a vitória, o Bahia somou mais três pontos na Copa do Nordeste, chegou aos 12 e se manteve na liderança do Grupo B. Já o Ceará, se manteve com seis, na sétima colocação do Grupo A.

Sequência de decisões!

O Ceará volta a campo no próximo sábado (09), às 16h40. O Vôzão visita o Ferroviário pela partida de ida das semifinais do Campeonato Cearense.

Já o Bahia, também pelo primeiro compromisso das semifinais de seu estadual, o Campeonato Bahia no, enfrentará o Jequié, também no sábado, fora de casa, às 16h.