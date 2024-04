Nesse domingo de Tiradentes (21), o Athletico-PR recebeu o Internacional, que havia vencido os dois primeiros jogos do Brasileirão, e o dever de casa. Com um golaço de Canobbio, o Furacão venceu pelo placar mínimo e manteve o 100% de aproveitamento jogando na Ligga Arena. O Inter, por sua vez, conheceu sua primeira derrota no Campeonato após vencer os confrontos anteriores contra Bahia e Palmeiras.

O Jogo

Se impondo dentro de casa, o rubro-negro chegou pela primeira vez com o lateral Godoy. Ele arriscou de fora da área de pé esquerdo e a bola passou por cima do gol do goleiro Rochet. Depois desse lance o Colorado passou a gostar do jogo e controlar melhor o meio de campo. Assim finalizou com mais perigo com Wesley aos 16 minutos, também de média distância.

O lance mais acentuado da etapa inicial também saiu dos pés de Wesley. O camisa 21 arrancou desde o campo de defesa, deixou dois adversários no chão, invadiu a área e chutou na rede pelo lado de fora. Essa jogada levou o volante Bruno Henrique à loucura, pois ele queria o passe para finalizar. No finalzinho, Wanderson sofreu falta de Julimar e precisou ser substituído. Eduardo Coudet, treinador do Inter, colocou Gustavo Prado no lugar do camisa 11.

No intervalo, Cuca promoveu duas alterações: Zapelli e Christian entraram em campo no lugar de Julimar e Cuello. Isso mudou a característica do time que foi pra cima, mas acabou cedendo espaços. O zagueiro Kaique Rocha quase marcou com uma bomba de fora da área e Borré respondeu à altura.

Gustavo Prado chamou a responsabilidade e quase abriu o marcador com uma pancada de pé direito, na sequência ele deu um grande passe pra Borré que chutou em cima do goleiro Bento. No rebote, Thiago Heleno salvou em cima da linha. Contudo, cinco minutos depois o uruguaio Canobbio fez um golaço. Ele recebeu na entrada da área e de canhota colocou no ângulo de Rochet que nada pôde fazer.

Com o gol sofrido, o colorado foi pra cima para tentar o empate. Coudet fez duas alterações deixando a equipe mais ofensiva. Bruno Gomes e Lucca entraram nas vagas de Hugo Mallo e Mauricio. Nos acréscimos, Vitão subiu mais que todo mundo e testou firme, mas para fora. Já no último lance do jogo, Rafael Borré, também de cabeça, acertou a trave de Bento.

Classificação e sequência

Com a vitória, o Furacão subiu para a terceira posição de momento com seis pontos. O Internacional caiu para a sexta colocação com os mesmo número de pontos, porém com saldo inferior.

No próximo domingo (28), o Athletico-PR encara o Juventude no Alfredo Jaconi. Antes disso terá um compromisso, fora de casa, pela Sul-americana contra o Danúbio. Já o Colorado, receberá o Atletico-GO no Beira-Rio. A equipe também terá confronto pela Sul-americana contra o Delfín, no Equador.