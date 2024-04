Na noite desta quarta-feira (17) ocorrerão 7 jogos da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é a vez do Palmeiras receber o Internacional.

O Verdão tem o mando de campo, porém não pode contar com sua casa. O Allianz Parque recebeu a banda Jonas Brothers na noite de ontem (16), sendo assim não deu tempo de desmontar a estrutura do palco e o local da partida teve de ser, mais uma vez, a Arena Barueri, local onde o Verdão jogou o Paulistão até as quartas de final devido à manutenção no gramado de sua casa.

Apesar de estrearem com vitória no Brasileirão, as equipes vivem momentos completamente diferentes na temporada.

O Alviverde conquistou um tricampeonato paulista, o que é inédito na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, já que à última vez que isso havia ocorrido, o clube ainda se chamava Palestra Itália.

Além disso, agora a diretoria parece viver em lua de mel com a torcida depois de anunciar a contratação bombástica do atacante Felipe Anderson, que tinha conversas avançadas com a Juventus de Turim.

Já o Inter, vive um jejum de quase 7 anos sem título, e se completar 2024 sem erguer nenhuma taça irá se igualar ao maior jejum que já ocorreu na história do clube.

Pressionado pela torcida colorada, Eduardo Coudet ainda não encontrou a melhor forma para sua equipe em meio a tantos reforços na janela de transferências. Nomes como Borré, Lucas Alario, Thiago Maia, Fernando e entre outros, fazem com que o técnico argentino tenha em suas mãos um dos elencos mais qualificados do país, sendo assim a pressão por grandes resultados e um futebol vistoso, também cresce.

A partida está marcada para às 20h (horário de Brasília), o Palmeiras busca a vitória para dar sequência a boa fase, já o Inter precisa vencer para convencer e aliviar a pressão em cima do treinador e do elenco.

Palmeiras com força máxima

Dudu, que está voltando de lesão, ainda não deve ser relacionado, portanto o camisa 7 junto ao atacante Bruno Rodrigues, são os únicos que não estão à disposição de Abel Ferreira.

Zé Rafael deve ser poupado devido ao desgaste muscular que o atleta apresentou após as finais do Campeonato Paulista. Com isso, o técnico portugues deve escalar: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Luis Guilherme), Endrick e Flaco López.

Inter com muitos desfalques, porém forte

Além de não poder contar com dois de seus principais jogadores, Alan Patrick e Enner Valencia, Eduardo Coudet também tem desfalques para a partida de mais tarde; Fernando, Ivan, Aránguiz, Hyoran e Gabriel.

Assim, os 11 titulares do Inter devem ser: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Mauricio; Wesley, Wanderson e Borré.



Retrospecto do confronto

Junto ao Cruzeiro que tem vantagem de uma vitória, o Inter é o único time que tem mais vitórias no confronto direto contra o Palmeiras no G12 dos clubes brasileiros.

Foram 90 confrontos, 28 vitórias do Palmeiras, 25 empates e 37 vitórias do Internacional.

Porém o alviverde segura um tabu de quase 10 anos sem perder para os colorados com o mando de campo, a última foi na 18ª rodada do Brasileirão de 2014.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Árbitro Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR

Árbitro Assistente 2: Rafael Trombeta/PR

Quarto Árbitro: Kleber Ariel Goncalves da Silva/PR

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (VAR-FIFA)/ES