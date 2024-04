Athletico e Interncional se enfrentam na Ligga Arena, em Curitiba, neste domingo (21), às 16h (horário de Brasília) pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A equipe da casa estreou bem vencendo o Cuiabá, mas na rodada seguinte perdeu para o Grêmio, atualmente o Furacão se encontra na décima posição do campeonato com três pontos.

Já o Internacional venceu suas duas partidas, o Bahia de virada por 2 a 1 e o Palmeiras por 1 a 0, mesmo com o pênalti perdido por Borré. O time se encontra na quarta posição com seis pontos e tem altas expectativas de disputar o título da competição, que o clube não vence a mais de 40 anos.

A tabela ainda está embolada e muitas equipes estão com pontuações parecidas, no entanto a competição está avançando e as equipes estão ficando espaçadas, uma vitória leva o Inter a liderança da competição a depender de outros resultados, já o Athletico se vencer encosta no G4 da competição.

Athletico conta com o fator casa para vencer a partida

(Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

O Athletico terá algumas mudanças pontuais para a partida, a equipe joga no Uruguai no meio da semana, mas conta com a força de sua torcida e com o gramado sintético para ter vantagem no confronto.

Cuca terá a volta de Leo Godoy e Pablo para a equipe titular, e pode promover também alterações táticas para o confronto contra o Colorado.

No entanto, Cuca não poderá contar com os recém-contratados Nikão, que estava no São Paulo e foi repatriado, e nem com o volante Gabriel emprestado pelo próprio Internacional.

A equipe entra em campo de olho em retomar os caminhos da vitória e colar nos primeiros colocados da competição.

Provável Athletico: Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho e Erick; Zapelli (Julimar), Canobbio, Cuello (Alex Santana) e Pablo (Mastriani).

Internacional poupará atletas no sintético

(Foto: Divulgação/ Internacional)

Apesar do foco principal da equipe na temporada ser o Brasileirão, o fator gramado sintético da Ligga Arena, que já foi criticado por Coudet traz dúvidas sobre quem deverá ir a campo.

E mesmo com a vontade de manter os 100%, a probabilidade é de que jogadores com histórico de lesão como Alario e Thiago Maia, e os mais velhos como o zagueiro Mercado sejam poupados, e os jogadores com maior desgaste físico não devem entrar em campo para a partida.

Lucas Alario não viajou com a equipe e será desfalque, assim como o volante Fernando, os meias Aránguiz, Alan Patrick e Hyoran, e o atacante Enner Valencia, todos os jogadores no departamento médico da equipe.

Gabriel Mercado, Thiago Maia e Bruno Henrique viajaram com a equipe, mas devem ficar no banco, poupados devido ao gramado sintético da Ligga Arena. Há também a chance de Rafael Borré ser poupado para a partida.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Henrique e Mauricio; Wesley, Wanderson e Borré.

Athletico e Internacional tem um histórico equilibrado

As equipes estiveram de frente em 68 ocasiões, são 24 vitórias do Colorado, 21 empates e 23 vitórias do Furacão.

O confronto foi decisão recente de Copa do Brasil, em 2019 com a equipe Rubro-Negra levando a taça, a primeira e única de sua história.

O equilíbrio é refletido nos últimos cinco jogos, duas vitórias para cada lado e um empate, e no quesito gols o confronto não costuma terminar em branco na maioria das vezes.

Transmissão

A partida tem transmissão da TV aberta na Rede Globo (apenas para o Rio Grande do Sul, na RBS), na TV fechada a transmissão fica com a TNT Sports, via streaming no Rede Furacão, e pelo Youtube a partida será transmitida na CazéTV.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA) (MG)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)