Nova Iguaçu x Flamengo AO VIVO online pelo Campeonato Carioca

18' Sem perigo. Renan cobra fechado e Muralha encaixa. Segue 0x0

17' Adriano recebe na direita e chuta em cima de Réver. Escanteio para o Nova Iguaçu

16' Sem perigo. Mancu póe na área mas a zaga afasta

16' Outra boa chance! Gabriel domina no bico da área é derrubado e sofre a falta. Mais uma chance de pingada

15' Nesse momento o Fla é quem procura espaços

O árbitro da partida é Luiz Antônio Silva Santos, conhecido no futebol carioca como "Índio"

12' Mancuello bate o escanteio, a bola pipoca na área mas o juíz marca a falta

11' UUHHH!!: Mancuello cobra direto para o gol e obriga a Jefferson a fazer grande defesa! É escanteio

10' Falta boa! Marcio Araujo recebe na direita, tenta o drible e é derrubado. Boa chance de pingada

Estádio de Moça bonita praticamente lotado para a partida!

8' O time da baixada troca passes procurando o ataque

5' Que coisa feia! Vaz cobra mal a falta e joga a esquerda do gol do Nova Iguaçu

CARTÃO AMARELO PARA RAPHAEL AZEVEDO!! FICOU BARATO PARA O CAMISA 2

3' Falta perigosíssima!! Após roubada de bola, Guerrero lança Marcio Araújo que é derrubado quase na linha da grande área! Os jogadores do Fla pediram penalti

2' UHHHH!! Cruzamento vem da direita e Gabriel cabeceia para o gol, mas a defesa tira quase em cima da linha

1' Adryan procura Guerrero, mas a zaga tira da área

1' Mancuello joga na área e a zaga afasta mal. Escanteio para o Fla

PRIIII!! COMEÇA O JOGO!

O último jogo entre os times foi pelo campeonto carioca de 2015, A partida acabou 0x0

Pra ficar de olho: O atacante Guerrero, artilheiro do Fla ao lado de Diego no campeonato com 2 gols, vem fazendo bom campeonato até aqui e a principal referência no time do Fla para balançar as redes

Pra ficar de olho: Um dos principais nomes do Nova Iguaçu no carioca, o atacante Adriano marcou o último gol da laranja da baixada na competição até aqui, e promete dar trabalho a defesa do Flamengo

Os dois times já estão no gramado!

O Fla vem para o jogo após vitória sobre o Macaé no meio de semana por 3x0. No mesmo dia, o Nova Iguaçu empatou com o Boavista por 1x1

O jogo mais importante entre as equipes foi a partida de estreia de Ronaldinho pelo Flamengo. Em um engenhão lotado, o rubro-negro venceu a partida por 1x0 com gol de Vanderlei

No histórico do confronto, Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentaram 7 vezes, com 5 vitórias do time da capital e apenas uma da equipe da baixada

O Flamengo se encontra na primeira posição da chave, com 2 vitórias em 2 jogos

O Nova Iguaçu é o terceiro colocado no grupo B, com 2 pontos conquistados em 2 partidas

Boa tarde, leitor amigo! Acompanhe a transmissão de mais um jogo do Flamengo pelo site da VAVEL Brasil, que se enfrentam pela terceira rodada do grupo B da taça Guanabara. O jogo começa às 16h30 no estádio Moça Bonita, em Bangu