Novidade na Seleção Brasileira de Futsal, ala Cleber André vibra com oportunidade: “Coroação de todo esforço”

O ala Cleber André, foi uma das grandes novidades do técnico Marquinhos Xavier para a Seleção Brasileira Masculina de Futsal, convocada para última Data FIFA de 2023. O jogador de 26 anos vive grande fase no Mallorca Palma, da Espanha. Ao todo, forma 16 jogos no ano, oito gols marcados e uma assistência.

Os amistosos para essa Data FIFA serão contra o Costa Rica. A primeira partida acontece no Ginásio De Esportes Irineu Luiz Friedrich, em Itaipulândia (PR), no dia 16 de dezembro, às 19h (horário de Brasília), . Já o segundo jogo será no Ginásio de Esportes Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR), no dia 17 de dezembro, às 12h (horário de Brasília).

“Vão ser dois jogos complicados. Esses jogos já contam muito de olho no próximo Mundial de Futsal, no ano que vem. Então, receber essa oportunidade é muito importante para mim. Mas tento pensar no jogo a jogo, em cada treino, e tenho certeza de que as coisas vão acontecer naturalmente”, disse Cleber.

Pelo Mallorca Palma, Cleber André viveu o melhor momento da carreira, quando levantou a taça Champions League de Futsal na temporada passada. Com a conquista no currículo, o jogador realiza o sonho de jogar pela Seleção Brasileira.

“É a realização de um sonho, uma alegria inexplicável. Quero agradecer ao técnico Marquinhos pela confiança em meu trabalho. Estou me dedicando muito nos treinos e jogos e receber essa notícia é a coroação de todo esforço e trabalho Estou muito feliz com a oportunidade”, completa o ala.

Cleber André começou nas categorias de base do Santa Cruz em Recife/PE. Ele chegou a atuar nos três times mais tradicionais da cidade Pernambucana, até se transferir para o Vento em Popa, projeto de um treinador amigo na Bahia, onde começou sua caminhada no futsal profissional.

De lá, Cléber rumou para o América Tapera do Rio Grande Sul, onde se destacou no Campeonato Gaúcho, sendo um dos artilheiros. Foi quando o Atlântico, tradicional time do Estado, o procurou e fez uma proposta. Ele chegou ao clube de Erechim, onde foi vice-campeão da Liga Nacional e despertou o interesse do Palma, da Espanha.

No clube espanhol, Cléber foi emprestado para o Real Betis em sua primeira temporada e foi muito importante para o time, pois foi o herói na luta contra o rebaixamento, além de artilheiro da equipe. No jogo derradeiro que definiria se seu time iria ser rebaixado, o brasileiro anotou cinco gols e salvou a equipe.

Com o destaque em cenário nacional, foi chamado novamente pelo Palma e passou a fazer parte novamente do grupo. Cléber aproveitou as chances que teve e se tornou o principal goleador da equipe, conquistando a Champions League da última temporada.