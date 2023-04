Hamilton questiona ausência de sua equipe após conquistar pódio em Melbourne

Neste último final de semana, tivemos o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, onde Lewis Hamilton conquistou um segundo lugar após um início de temporada conturbado da Mercedes. No entanto, o heptacampeão levou um susto ao chegar no "cercadinho" onde os pilotos do pódio comemoram e fazem a festa e ver a ausência de representantes da sua equipe. Em vídeo gravado pelo surfista Kelly Slater, o britânico questionou: “Onde estão todos? Onde c******* está a minha equipe?”, disse Lewis.

Após o pódio, o piloto foi perguntado na F1 TV sobre o valor de um P2 em Melbourne, após um início não muito bom da Mercedes em 2023. Porém, Hamilton declarou não poder falar em nome do time de Brackley.

“Não sei o que significa para eles, porque ainda não vi ninguém, sendo honesto. Mas para mim, é um resultado incrível para nós. Chegamos aqui pensando que o carro era o mesmo, pensávamos que íamos sofrer por algumas corridas até encontrarmos algum tipo de atualização mais para frente. E que isso poderia demorar cinco corridas”, revelou o heptacampeão.

Durante o GP, Lewis chegou a liderar a corrida após a primeira bandeira vermelha, no entanto, foi ultrapassado por Max Verstappen, que com um carro melhor, facilmente se distanciou e venceu a corrida. Na segunda posição, o britânico praticamente não sofreu pressão de Fernando Alonso, que elogiou e destacou as habilidades de Hamilton.

“Acho que a Mercedes estava muito rápida, e Lewis fez um trabalho fantástico. Tentei forçar um erro durante a corrida toda, tentei me aproximar, mas ele guiou fantasticamente bem, como o campeão que é. Sem erros. Lembro de uma travada na curva 13 de 58 voltas. Não foi possível botar pressão”, disse o espanhol.

Hamilton ainda chegou a bater recordes nesta etapa em Melbourne. Agora, ele é o único piloto a liderar pelo menos uma volta em 17 temporadas consecutivas. Outro recorde que Lewis conquistou por fazer em 17 temporadas seguidas, foi de subir no pódio, o britânico também é o único com este feito na história da F1.

Foto: Divulgação / Mercedes

A Fórmula 1 2023 agora terá uma longa pausa e volta só no dia 30 de abril, com o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku.