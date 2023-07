Max Verstappen supera recorde de vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1

Em uma corrida emocionante no Grande Prêmio da Áustria, Max Verstappen conquistou sua sétima vitória na temporada de 2023 da Fórmula 1, alcançando seu 42º triunfo na carreira. O piloto holandês mostrou sua superioridade ao retomar a liderança depois de perdê-la brevemente para Charles Leclerc, da Ferrari, por algumas voltas.

Com essa última vitória, Verstappen superou o lendário tricampeão Ayrton Senna, que alcançou 41 vitórias em sua brilhante carreira. O holandês agora ocupa o quinto lugar na lista de pilotos com mais vitórias na história da Fórmula 1, ficando atrás apenas de Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) e Alain Prost (51).

Embora Verstappen tenha ultrapassado Senna em número total de vitórias, ainda está atrás do brasileiro em termos de porcentagem de vitórias por corridas disputadas, com Senna apresentando uma taxa de vitórias de 25,47% em comparação com os 24,42% de Verstappen. O próximo objetivo de Verstappen é Alain Prost, um histórico rival de Senna, que conquistou 51 vitórias em sua carreira gloriosa.

A CORRIDA



Aproveitando a melhora da Ferrari na Áustria, Leclerc travou uma intensa batalha com Verstappen durante a primeira volta. No entanto, o piloto holandês conseguiu se defender e resistir ao desafio de monegasco. O duelo foi de curta duração, pois o safety car entrou em ação devido a um incidente envolvendo Yuki Tsunoda.

Após o reinício da corrida, Leclerc reduziu o ritmo, o que levou reclamações de Carlos Sainz, companheiro de equipe de Leclerc na Ferrari, que pediu repetidamente permissão para ultrapassar. No entanto, a equipe italiana não interferiu e sua decisão foi ainda mais complicada quando chamaram seus dois carros para os boxes apenas durante o segundo período de safety car virtual provocado pelo abandono de Nico Hülkenberg. Sainz caiu para sexto lugar, mas se recuperou rapidamente, acelerando para retomar suas posições.

Enquanto a maioria das equipes optou por fazer uma parada nos boxes, a Red Bull decidiu manter seus pilotos na pista. Essa estratégia inicialmente colocou Sergio Pérez em terceiro lugar, mas o piloto mexicano, que vinha fazendo uma boa corrida escalando o pelotão, caiu no grid após sua primeira troca de pneus. Verstappen também perdeu duas posições para Leclerc e Sainz durante sua parada nos boxes.

No entanto, Verstappen mostrou suas habilidades e ultrapassou os dois pilotos da Ferrari com facilidade, retomando a liderança na 35ª volta. A partir desse momento, o bicampeão mundial teve uma corrida solitária, como tem acontecido nas últimas etapas.

Com isso, a briga ficou para as outras duas posições no pódio. Leclerc manteve seu bom ritmo e confirmou o segundo lugar tranquilamente. Pérez, que deu um ponto final em sua maré de azar, ultrapassou Sainz no fim da prova e terminou em terceiro.

Antes do fim, Verstappen foi para os boxes e colocou pneu macio para cravar a volta mais rápida. A marca era do seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, até a última volta, quando o holandês fez 1min07s012, o que garante a ele um ponto a mais no campeonato de pilotos e a conquista do Grand Slam, que consiste em ser pole position, vencer a prova e fazer a volta mais rápida.

Foto: Divulgacão / Red Bull Racing

A classificação final do GP da Áustria acabou mudando após o termino da prova. A Federação Internacional de Automobilismo aceitou protesto da Aston Martin, que reivindicou que "vários carros" não foram penalizados por ultrapassar as linhas brancas, uma violação ao artigo 33.3 do regulamento esportivo da F1. Conforme divulgado pela FIA às 16h26, do domingo (2), 83 tempos de volta foram deletados. 12 novas punições foram emitidas, o que afetou o grid final. No entanto, o pódio entre Verstappen, Leclerc e Pérez, não houve nenhuma alteração e foi mantido.