Speed Park abre inscrições para a Escolinha de Kart 2023

Projeto que teve início em 2018 no Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui, no noroeste paulista, a Escolinha de Kart abriu as inscrições de sua 5ª edição. Crianças de 7 a 11 anos poderão se inscrever até o dia 27 de julho para participar do curso com duração de 2 meses.

Além de fomentar o esporte, a Escolinha de Kart tem como objetivo estimular crianças e adolescentes a prática regular de atividades físicas, o trabalho em grupo, a inserção social, lazer, educação e o espirito esportivo que é necessário para ter sucesso.

A Escolinha de Kart é um projeto incentivado organizado pelo Speed Motor Clube com apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Já formou centenas de crianças, que além do aprendizado referente ao esporte, recebem palestras sobre segurança no trânsito, aulas externas, mecânicas, entre outros.

O número de vagas são limitadas, portanto, é necessário fazer o quanto antes a inscrição no site do Speed Motor Clube, através do link: www.speedmotorclube.org.br , e escolher entre as aulas no período da manhã ou da tarde.

O tutor do curso será o chefe da equipe Extreme Motor Sport, Cassio Oliveira Bertotti, de 47 anos, que possui uma longa experiência no kart, com diversos títulos liderando a equipe, açém de ter trabalhado com pilotos renomados como os ex-F1 Felipe Massa e Ricardo Zonta, atualmente pilotos da Stock Car, além de Marcos Gomes e Cacá Bueno.

“A Escolinha de Kart é a oportunidade perfeita para qualquer criança dar seus primeiros passos dentro do automobilismo. É um grande prazer ajudar a desenvolver o esporte, e ajudar os alunos a aprenderem tudo relacionado ao kart. Agradeço a organização da Escolinha pelo trabalho e por proporcionar essa oportunidade”, comentou Cassio Bertotti.

Cassio também conhece muito bem o local onde o curso será realizado: o Kartódromo Internacional de Birigui, que tem sido palco de vários eventos importantes do kartismo nacional, como as duas edições do Troféu Ayrton Senna, etapas dos campeonatos paulista e brasileiro de kart, além de ter sediado recentemente a primeira edição da Virada Automobilística, evento que teve 48 horas de atrações totalmente gratuitas para toda a população de Birigui e região.

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).