Secretário de Turismo do Estado marca presença Virada Automobilística

A 1ª edição da Virada Automobilística, organizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube, agitou o Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui (SP) no final de semana, com a presença de importantes autoridades e referências do esporte. O Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, visitou o evento no último sábado (13) e elogiou a estrutura.

Acompanhado por Fagner Sanches, presidente do Speed Motor Clube, e por Ricardo Gracia, acionista do Speed Park, o secretário aproveitou para conhecer o Kartódromo Internacional de Birigui e conferiu todas as atrações disponíveis ao público.

“A estrutura do Speed Park é algo que não deve a nenhum outro lugar do mundo. E para um evento da grandiosidade da Virada Automobilística, é perfeito, sem precisar de qualquer retoque”, comentou Roberto de Lucena.

“Em torno do Speed Park, temos mais de 40 municípios, onde a população está acompanhando e desfrutando da Virada Automobilística. Mais do que o evento em si, estamos vendo nascer um eixo de turismo para a região noroeste do estado. Estou muito feliz em ver o poder do esporte e do turismo de São Paulo atuando juntos no desenvolvimento econômico e cultural desta região”, completou o secretário.

A Virada Automobilística entra para o hall dos eventos importantes que o Speed Park sediou nos últimos anos, principalmente no kartismo nacional, como etapas do Campeonato Brasileiro da modalidade e as duas edições do Troféu Ayrton Senna de kart.

“Estamos felizes pelo fato de o Speed Park sediar um evento único e importante como este, a primeira Virada Automobilística do país. O Speed Park novamente comprova que tem todas as condições de atender às necessidades de um evento deste porte”, comentou o acionista Ricardo Gracia.

Simuladores fazem sucesso com público

Uma das atrações de sucesso do fim de semana da Virada Automobilística foram os simuladores. Em seis deles, foi possível realizar uma disputa em grupo em uma corrida virtual de Fórmula 1 pelo Autódromo de Interlagos.

Porém, o sucesso maior tem sido o simulador que tem movimentos conforme o piloto realiza curvas e freia, promovendo uma sensação mais próxima de um verdadeiro carro de corrida para quem está atrás do volante.

Os demais brinquedos eletrônicos, assim como a Arena Gamer Esports, foram atrações do sábado. Crianças e adultos aproveitaram todas as experiências que o ambiente ofereceu.

Na pista principal, o dia foi de muita velocidade, com os pilotos profissionais virando a madrugada com o pé no acelerador. O Endurance da Virada teve início próximo das 2h da manhã, com um total de seis horas de duração.

No decorrer do dia, diversas categorias foram para a pista, e as competições seguiram até as 17h. Após este horário, foi a vez dos amadores tomarem conta do traçado do Speed Park.

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).