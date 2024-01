Após ter realizado a abertura da 10ª temporada no tradicional Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E chega a Arábia Saudita para duas provas noturnas em um dos mais desafiadores circuitos de rua de seu calendário, com a rodada dupla de Diriyah.

Presente no calendário da Fórmula E desde a 5ª temporada, o circuito de rua de Diriyah é localizado aos arredores da capital saudita, Riad, passando pelas muralhas históricas da cidade que são Património Mundial da UNESCO. Ao todo o traçado conta com 2.490 km e 21 curvas, e apesar de se tratar de uma pista estreita em algumas partes, possui alguns pontos de ultrapassagem e é um dos locais preferidos dos pilotos do grid.

Vencedor da etapa de abertura desta temporada, o alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) chega a Diriyah como o grande favorito deste fim de semana, e não é apenas pelo resultado obtido na corrida anterior: na temporada passada, ele venceu as duas provas no circuito de rua saudita.

Com isso, não tem como Wehrlein não ser visto como o “piloto a ser batido” neste fim de semana em Diriyah. No México, ele conquistou 28 dos 29 pontos possíveis, com a Julius Baer Pole Position e uma vitória dominante. Porém, também ficou claro que novamente ele terá como adversários os carros com powetrain Jaguar.

Sébastien Buemi (Envision Racing) e Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) completaram o pódio na Cidade do México e mostraram que estão prontos para desafiar a Porsche nesta temporada. Mitch Evans, outro piloto da Jaguar, terminou a prova de abertura do campeonato em quinto, e também é um perigoso adversário para Wehrlein.

O atual campeão Jake Dennis teve uma atuação discreta na Cidade do México em sua primeira prova defendendo o título mundial, terminando em nono. Na temporada passada, ele foi o principal desafiante a Wehrlein, terminando as duas provas em segundo lugar. Além dele, outro piloto que pode ameaçar o alemão é justamente seu companheiro de equipe, o português Antônio Félix da Costa, que foi o primeiro vencedor da história da Fórmula E em Diriyah, na quinta temporada, quando era piloto da BMW Andretti.

Falando em vencedores anteriores em Diriyah, Sam Bird (NEOM McLaren) e Nyck de Vries (Mahindra Racing) estão ao lado de Wehrlein como os pilotos que mais venceram pelas ruas de Riad, com duas vitórias cada. Além dos três citados e do português Da Costa, Alexander Sims e Edoardo Mortara (Mahindra Racing) também já estiveram no degrau mais alto do pódio saudita.

Brasileiros em busca de pontos

A abertura da 10ª temporada da Fórmula E não foi boa para os pilotos brasileiros. Lucas di Grassi (ABT Cupra) teve uma reestreia em sua antiga equipe que não foi do jeito que o campeão da terceira temporada queria: um problema nos freios fez com que ele fosse obrigado a abandonar a prova ainda na primeira volta.

Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E Team), por sua vez, nem teve a chance de largar. Quando se dirigia ao grid de largada, percebeu que algo quebrou em seu GEN3 e retornou aos boxes.

Mesmo com o início complicado no México, ambos os pilotos brasileiros chegam a Diriyah confiantes de conseguirem marcar seus primeiros pontos nesta temporada. Di Grassi já esteve no pódio em duas oportunidades em Diriyah: um segundo lugar na sexta temporada, e um terceiro na oitava.

Apesar de ainda não ter conquistado seu primeiro pódio na Fórmula E, Sette Câmara também tem boas lembranças de Diriyah. Na sétima temporada conquistou seu melhor resultado em um treino classificatório, largando em segundo lugar na corrida 2. Na corrida, o brasileiro suportou a pressão de seus adversários e mesmo com um ritmo de corrida inferior, conseguiu bravamente um quarto lugar, seu melhor resultado no mundial de carros elétricos até o momento.

Além de toda a expectativa pelos primeiros pontos nesta temporada, os pilotos brasileiros estão se preparando para o que está por vir após este fim de semana. Depois da rodada dupla de Diriyah, as atenções estarão voltadas para São Paulo, palco da quarta etapa da 10ª temporada da Fórmula E.

O E-Prix de São Paulo será realizado no Sambódromo do Anhembi no dia 16 de março, e durante este pouco mais de um mês de preparação para a etapa brasileira do mundial de carros elétricos, com certeza a ansiedade vai tomar conta dos dois pilotos. Os ingressos já podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.

Programação da Fórmula E para o E-Prix de Diriyah

Quinta-feira, 25 de janeiro

1º Treino Livre – 11h55 – Transmissão no Canal Grande Prêmio (YouTube)

Sexta-feira, 26 de janeiro

2º Treino Livre – 06h55 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Treino Classificatório – 09h20 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Corrida/Largada – 14h03 – Transmissão no BandSports e no Canal Grande Prêmio (YouTube). VT da corrida na madrugada de sexta para sábado na Band (TV Aberta) às 1h15

Sábado, 27 de janeiro

3º Treino Livre - 06h55 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Treino Classificatório – 09h20 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Corrida/Largada – 14h03 – Transmissão na Band (TV Aberta), BandSports e no Canal Grande Prêmio (YouTube). VT da corrida na madrugada de sexta para sábado na Band às 1h