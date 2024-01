Fórmula E: Wehrlein vence o E-Prix da Cidade do México na abertura da 10ª temporada

Realmente o México é uma corrida especial para Pascal Wehrlein. O piloto alemão da TAG Heuer Porsche largou na Julius Baer Pole Position e fez uma corrida sem erros, conseguindo vencer sem dificuldades o E-Prix da Cidade do México, primeira das 16 etapas da 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E.

Essa foi a segunda vitória de Wehrlein no México, sendo que ele já teve outras possibilidades de vitória, como na sexta temporada onde ficou sem energia a poucos metros da linha de chegada e de líder, caiu para sexto. Ano passado, ele terminou em segundo lugar. Desta vez, a vitória veio sem sofrimento.

Wehrlein largou na ponta e logo na largada pulou na frente. Nos dois momentos em que deixou a liderança, foi durante as ativações do Modo Ataque, momento em que Sebastien Buemi aproveitou para assumir momentaneamente a liderança do eprix. Mas, logo o piloto alemão da Porsche retomou a ponta e conquistou sua quinta vitória na Fórmula E.

“Estou muito feliz, adoro correr aqui no México, diante deste público. Liderei a maior parte da prova e esse não era o plano mais eficiente, mas funcionou. Conseguimos um bom ritmo depois que consegui abrir uma boa diferença para o Sebastien, foquei em controlar o consumo de energia”, explicou Wehrlein após a vitória deste sábado.

“É ótimo começar a temporada assim. No ano passado tivemos um bom início, mas a segunda metade do campeonato foi frustrante. Cometemos alguns erros, mas este ano vamos tentar superar essas fraquezas e fazer uma temporada melhor do que a do ano passado. Esse é o nosso objetivo.”

O pódio do E-prix da Cidade do México foi completado por Sébastien Buemi (Envision Racing) e Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing). O piloto suíço até pressionou Wehrlein em alguns momentos, principalmente durante as ativações do Modo Ataque, mas no fim, optou por controlar o consumo de energia e garantir o segundo lugar.

Já Cassidy largou em quarto e foi um dos poucos pilotos a conseguir ganhar posições dentro da prova. Ele partiu para cima de Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) desde as primeiras voltas, e encontrou o ponto perfeito para tomar a terceira posição do piloto alemão na 19ª volta.

Günther ficou em quarto, suportando a pressão do outro neozelandês da Jaguar Racing, Mitch Evans, que por sua vez, sofreu nas voltas finais uma forte pressão do bicampeão mundial Jean-Eric Vergne (DS Penske). Jake Hughes (NEOM McLaren), Stoffel Vandoorne (DS Penske), Jake Dennis (Andretti Formula E Team) e Norman Nato (Andretti Formula E Team).

A corrida teve apenas um momento que exigiu a entrada do safety car. Na volta oito, Robin Frijns escapou na curva de saída do Foro Sol em direção a Peraltada, batendo forte na barreira de proteção de pneus e ficando parado em um ponto perigoso da pista. Por conta disso, duas voltas foram adicionadas às 35 voltas previstas, com um total de 37 voltas no circuito de 2,63 km de extensão.

Para os brasileiros, a corrida durou pouco, muito pouco. Sérgio Sette Câmara não largou devido a problemas com o carro da ERT Formula E Team, que não foi especificado pela equipe. Já Lucas di Grassi até largou, mas no final da primeira volta escapou em uma curva e danificou o seu ABT Cupra, abandonando a prova.

Porém, foi só o início da 10ª temporada da Fórmula E, que volta nos dias 26 e 27 de janeiro com a rodada dupla de Diriyah, na Arábia Saudita. Na temporada passada, Wehrlein venceu as duas corridas árabes. Será que vai repetir o feito este ano e se igualar a Buemi e da Costa, os únicos a vencerem três provas seguidas na história do mundial de carros elétricos?

Resultado final do E-Prix da Cidade do México 2024:

1º Pascal Wehrlein (ALE) – TAG Heuer Porsche

2º Sebastien Buemi (SUI) – Envision Racing

3º Nick Cassidy (NZL) – Jaguar TCS Racing

4º Maximilian Günther (ALE) – Maserati MSG Racing

5º Mitch Evans (NZL) – Jaguar TCS Racing

6º Jean-Eric Vergne (FRA) – DS Penske

7º Jake Hughes (GBR) – NEOM McLaren

8º Stoffel Vandoorne (BEL) – DS Penske

9º Jake Dennis (GBR) – Andretti Formula E Team

10º Norman Nato (FRA) – Andretti Formula E team

11º Oliver Rowland (GBR) – Nissan

12º Sacha Fenestraz (FRA) – Nissan

13º Edoardo Mortara (SUI) – Mahindra Racing

14º Sam Bird (GBR) – NEOM McLaren

15º Nyck de Vries (HOL) – Mahindra Racing

16º Jehan Daruvala (IND) – Maserati MSG Racing

17º Nico Müller (ALE) – ABT Cupra

18º Dan Ticktum (GBR) – ERT Formula E

DNF – Robin Frijns (HOL) – Envision Racing

DNF – Antonio Félix da Costa (POR) – TAG Heuer Porsche

DNF – Lucas di Grassi (BRA) – ABT Cupra

DNF – Sergio Sette Câmara (BRA) – ERT Formula E