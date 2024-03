A Fórmula E promoveu, nesta quinta-feira (19), um workshop de envelopamento de carros na sede da FullPower PRO, em São Paulo (SP). O curso reuniu jovens de várias idades, principalmente mulheres. O objetivo foi atender uma demanda de mercado de automóveis, que utiliza a prática da personalização ou plotagem como alternativa sustentável

A categoria dos carros elétricos, que volta à capital paulista em 16 de março no Sambódromo do Anhembi, e o FIA Girls on Track, convidaram meninas do Instituto Mães Brasil para o workshop de envelopamento.

O projeto social que oferece capacitação e empreendedorismo feminino na capital paulista e parte das alunas estará no ePrix da Fórmula E no mês que vem. O curso foi prático e os participantes usaram o carro elétrico Nissan Leaf para envelopar.

''O mais importante foi priorizar as mulheres. A gente sabe que o mercado procura mais meninas para esse tipo de serviço e esse curso capacita para o mercado. As empresas de envelopamento buscam esse perfil'', Bruna Frazão, membro da comissão feminina da CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo e sócia da Agência Forte.

''Queremos mostrar que existem mulheres capacitadas para trabalhar no ambiente do automobilismo e em toda sua cadeia produtiva. Queremos dar oportunidades e gerar novas referências''.

A Fórmula E e a FIA Girls on Track seguem em mais um ano de parceria. O programa para meninas de 12 a 18 anos fará parte do EPrix paulista. A expectativa é que mais de 1.650 mulheres participem do programa no decorrer da temporada dez.

Em seis anos o programa FIA Girls on Track impactou positivamente mais de 2.500 meninas em vários finais de semana de corrida na Fórmula E, com figuras femininas importantes de diversas profissões no paddock do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, oferecendo workshops inspiradores e educativos.

Um dos objetivos da F-E com o FIA Girls on Track é gerar experiência de trabalho imersiva em tudo que envolve o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E na pista ou durante a semana da corrida.

''Podemos ver que existem outras mulheres no meio trabalhando com carros e no esporte a motor. E o Girls on Track junta mulheres com o mesmo propósito, mesmo amor, que é o automobilismo. E assim seguimos os nossos sonhos'', destacou a mecânica Letícia Santos Zeballos.

Além do curso de envelopamento, os participantes puderam ver o show car da Fórmula E, que foi exposto na FullPower PRO. O modelo estilizado, que foi lançado pelo prefeito Ricardo Nunes no Desfile das Escolas de Samba deste ano, foi concebido pelo artista Adhemar Cabral.

A instalação artística é feita com sucata eletrônica e outros materiais reciclados, além de plantas brasileiras vivas e irrigadas, em composição feita pela florista Sandra Bacchin, além de colaboração da ONG Sucataria São Paulo.

''Com o FIA Girls on Track, a Fórmula E deixa claro que os seus conceitos de inovação e inclusão ultrapassam em muito as questões naturalmente relacionadas à prova, como eletromobilidade e desenvolvimento sustentável. É um exemplo de responsabilidade social que deveria ser seguido por todos os grandes eventos'', contou Gustavo Pires, presidente da SPTuris - São Paulo Turismo.

A iniciativa FIA Girls On Track também marcará presença durante o fim de semana do EPrix de São Paulo, no dia 16 de março no Sambódromo do Anhembi. Os ingressos já podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.