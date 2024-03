Diversos órgãos públicos participaram de uma reunião operacional na manhã da última terça-feira, 27 de fevereiro, no Auditório Bruno Covas, no centro de São Paulo, para organizar os preparativos da Fórmula E, corrida que será realizada em 16 de março no Sambódromo do Anhembi.

O encontro foi organizado pela São Paulo Turismo (SPTuris, empresa de turismo e eventos da Prefeitura de São Paulo) e teve a presença dos organizadores da categoria com representantes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, das Subprefeituras, SPTrans, Vigilância Sanitária, SP Regula, GCM, Metrô, GL Events, Hotel Holiday Inn, e outros envolvidos.

Entre os pontos levantados na reunião estavam a divulgação sobre os locais de acesso e bloqueios viários feitos nos dias que antecedem a prova e, principalmente, no dia do evento.

“A reunião de hoje é um grande exemplo de como a cidade de São Paulo está preparada para receber e apoiar grandes eventos. Sob a coordenação da São Paulo Turismo, que é o ponto de apoio de todos os órgãos, é impressionante identificar como todo mundo tem a percepção e a expertise para apoiar um evento dessa magnitude. Para nós, é mais um indício do grande sucesso de operação que a corrida vai se tornar", comentou Guilherme Birello, organizador local do E-Prix de São Paulo.

"Nenhum grande evento acontece em São Paulo sem a participação e o apoio dos órgãos públicos. Essa reunião é importante para organizar todos os detalhes e buscar a melhor experiência possível para o público. Desde o meio de transporte escolhido para chegar ao local, a previsão do mínimo de impacto no trânsito, até a facilidade dos acessos e garantia de segurança para todos", afirmou Gustavo Pires, presidente da SPTuris.

Transporte e acessos

Para quem for de carro, haverá estacionamento, mas a recomendação principal é que o público vá ao Anhembi de transporte público (metrô e ônibus) ou de táxi, que terão acessos mais próximos às entradas. A organização da corrida colocará diversas pessoas da equipe treinadas para orientar as pessoas no entorno.

Uma das novidades de acesso do público para esta edição de 2024 será uma opção de entrada (1) na chamada área da Dispersão do Sambódromo – próximo à Ponte da Casa Verde e Av. Brás Leme. O outro portão de acesso será pela Avenida Olavo Fontoura (4), mais perto da Praça Campo de Bagatelle e Ponte das Bandeiras.

Além disso, todos os setores terão uma área reservada para pessoas com deficiência (PCD) poderem assistir à corrida com conforto e segurança.

Entretenimento

Assim como a edição de 2023, será montada uma Fan Village na área atrás das arquibancadas dos setores A ao E, com diversas atrações de lazer, alimentação e bebidas. E como forma de atender também o público que estará do outro lado da pista, também haverá mais atividades e estrutura disponível no lado da Av. Olavo Fontoura, nos setores F, G e H.

Outra iniciativa inédita neste ano será a “Sunset Party”, uma festa logo após o término da corrida, que usará o próprio pódio como palco para DJs e artistas agitarem o público até o fim da tarde. A previsão é que essa festa aconteça entre 15h e 18h.

A organização ainda reforçou os locais de sombra e pontos de hidratação.

Mais informações: https://formulae.eleventickets.com/?gad_source=1#!/home

A CET e SPTrans divulgam a operação detalhada de bloqueios e desvios de linhas de ônibus nos dias anteriores ao evento: https://www.cetsp.com.br / https://www.sptrans.com.br