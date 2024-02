O mundo do automobilismo repercutiu, nesta quarta-feira (21), a entrevista do CEO da Fórmula E, Jeff Dodds para a TNT Sports, onde o mandatário da categoria dos carros elétricos prometeu doar US$ 250 mil - mais de R$ 1 milhão para instituições de caridade caso algum piloto consiga derrotar o holandês Max Verstappen na temporada 2024 da Fórmula 1.

A declaração tem como objetivo destacar a imprevisibilidade da categoria Fórmula E - especialmente quando comparada à F1 - e fazer uma doação substancial para uma causa beneficente. A Fórmula E a cada temporada tem um piloto diferente conquistando o Campeonato Mundial. Apenas um piloto foi bicampeão mundial de Fórmula E,, que foi o francês Jean-Éric Vergne.

"Se algum dos outros 19 pilotos ganhar, daremos um quarto de milhão de dólares à instituição de caridade escolhida por ele", afirmou Jeff Dodds durante uma entrevista na TNT Sports para o ex-jogador de futebol e apresentador Jermaine Jenas.

Em 2024, a F-E está em sua décima temporada e nas três primeiras corridas do ano, três pilotos diferentes subiram ao degrau mais alo do pódio. A próxima etapa será em São Paulo, no Brasil. ''Espero que em São Paulo a gente mantenha esse momento''.

O alemão Pascal Wehrlein venceu na Cidade do México e na rodada dupla da Arábia Saudita foram o britânico Jake Dennis e o neozelandês Nick Cassidy.

A corrida paulistana será a quarta do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E de 2024, no circuito montado no Sambódromo do Anhembi. Os ingressos para o E-Prix de São Paulo estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.