Reem Al Aboud, a pioneira pilota feminina da Arábia Saudita, estabeleceu um novo recorde de aceleração de monopostos da FIA – utilizando o carro de corrida GENBETA da Fórmula E, e destacando o compromisso da categoria com a inovação e a diversidade na preparação para o Dia Internacional da Mulher.

Pilotando o carro de corrida elétrico GENBETA, Al Aboud alcançou um tempo de 0-100 km/h (0-60 mph) de 2,49 segundos, ultrapassando a marca de 2,6 segundos para monopostos da FIA estabelecido anteriormente por um dos atuais carros de Fórmula 1.

A conquista ilustra as capacidades avançadas do programa GENBETA da Fórmula E,, que apresenta um carro de corrida GEN3 “desbloqueado” por assim dizer, com aperfeiçoamentos realizados pelos parceiros do campeonato, mas que também sublinha a missão da Fórmula E, de quebrar barreiras para as mulheres no automobilismo.

"Fazer parte deste momento recorde é um sonho que se tornou realidade. Não se trata apenas de velocidade; trata-se de quebrar barreiras e mostrar o imenso potencial das mulheres no automobilismo. A Fórmula E deu me a plataforma para fazer uma declaração e estou honrado por fazer parte desta jornada em direção à igualdade de gênero nas corridas”, declarou Reem Al Aboud, piloto saudita.

"A marca alcançada por Reem é uma prova do que defendemos na Fórmula E: inovação, igualdade e competição. Seu sucesso não é apenas uma vitória para a Fórmula E, mas um salto em frente pela inclusão nas corridas, e todos nós nos juntamos a ela na celebração deste marco, especialmente antes do Dia Internacional da Mulher”, comentou Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

O relacionamento de Reem Al Aboud com a Fórmula E remonta a 2018, quando ela se tornou a primeira e mais jovem mulher saudita a experimentar um carro de corrida de Fórmula E ao pilotar o GEN2 da Nissan, no mesmo ano em que as mulheres receberam pela primeira vez o direito de dirigir na Arábia Saudita.

O carro GENBETA, um programa de inovação e desenvolvimento criado pela Fórmula E e pela FIA que utiliza o carro de corrida GEN3 com 400 kW de potência carregado pela ABB e modificado pelos parceiros de campeonato SABIC e Hankook, representa o auge da tecnologia de corrida elétrica. A IA generativa – alimentada pelo Google Cloud – forneceu dados de desempenho de telemetria em tempo real, permitindo que Reem estabelecesse o novo recorde de aceleração e ultrapassasse os limites do automobilismo elétrico.

Numa demonstração adicional de empoderamento, jovens mulheres sauditas de escolas locais partilharam mensagens de inspiração para Reem, que foram adicionadas na pintura do carro, promovendo uma atmosfera de motivação e apoio. Esta iniciativa coincidiu com a expansão do programa FIA Girls on Track, uma iniciativa de empoderamento feminino em grande escala com foco em carreiras e educação no automobilismo, ressaltando o compromisso da Fórmula E em incentivar as jovens a perseguirem os seus sonhos no automobilismo.

A expansão do programa FIA Girls on Track para todos os 11 fins de semana de corrida desta temporada proporcionará a mais de 2.000 meninas a oportunidade de participar de workshops, conhecer mulheres inspiradoras do paddock da Fórmula E e participar de palestras sobre carreiras em universidades locais. A dedicação da Fórmula E à diversidade é ainda mais destacada pela recém-anunciada NXT Gen Cup, que contará com pilotos masculinos e femininos.

As modificações no GEN3 como parte do projeto GENBETA incluem:



• Maior potência da bateria de 400 kW, acima dos 350 kW do GEN3, através da ativação do kit de trem de força dianteiro, proporcionando tração integral pela primeira vez em um carro de Fórmula E. A bateria foi carregada pela ABB, parceira titular do campeonato e responsável pelo carregamento do Campeonato.



• Novo composto de pneu iON Race, mais macio, que permite um aquecimento mais rápido e melhor aderência, desenvolvido pela Hankook Tire, fornecedor oficial de pneus da Fórmula E.



• Placas finais da asa dianteira impressas em 3D, aletas das rodas e um defletor de vento para otimizar a aerodinâmica e aumentar a velocidade em linha reta do GENBETA.



• Além das inovações tecnológicas no carro GENBETA, o Google Cloud forneceu inteligência artificial (IA) generativa para análise das corridas dos pilotos. Usando sua plataforma líder, Vertex AI, Reem Al Aboud conseguiu interpretar dados de telemetria em tempo real para gerar recomendações de velocidade, potência e aderência. Isso lhe deu a capacidade de interagir e conversar com uma interface para ajudar a ajustar sua abordagem na pista.