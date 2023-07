Carro de Fórmula E quebra recorde mundial de velocidade em pista indoor em Londres

Um revolucionário carro de corrida elétrico da Fórmula E, o GENBETA, quebrou o recorde mundial de velocidade terrestre indoor em mais de 50 km/h, atingindo uma velocidade máxima de mais de 218 km/h dentro de um centro de convenções na última terça-feira (25) em Londres.

O recorde oficial do GUINNESS WORLD RECORDS foi conquistado pelo piloto Jake Hughes da NEOM McLaren Formula E Team, que competiu contra um dos rivais no Campeonato Mundial ABB FIA Formula E, o piloto brasileiro da equipe Mahindra Racing, Lucas di Grassi, para estabelecer o recorde mundial de velocidade mais rápida alcançada por um veículo dentro de um ambiente fechado (indoor).

A dupla se enfrentou no formato 'Duels', o qual a Fórmula E utiliza nos treinos classificatórios para as corridas. Os dois pilotos disputaram para ver quem conseguia a velocidade mais rápida dentro do ExCel London, em um trecho de 346 metros de reta, usando o mesmo carro GENBETA.

Nenhum dos pilotos jamais havia pilotado o GENBETA antes, mas ambos bateram o recorde mundial anterior de 165,2 km/h estabelecido em fevereiro de 2021 em todos os três treinos antes de suas tentativas oficiais de recorde mundial.

Confira abaixo o vídeo completo da quebra do recorde mundial:

O britânico Jake Hughes foi o primeiro a fazer três treinos, tornando-se instantaneamente o recordista mundial não oficial com sua primeira corrida de 214,80 km/h. Ele então empurrou esse recorde mundial não oficial ainda mais em suas duas tentativas seguintes, com velocidades registradas de 215,05 km/h e 217,65 km/h.

Hughes, em sua primeira temporada de corridas na Fórmula E, partiu para sua quarta tentativa oficial. Ele alcançou uma velocidade máxima de 218,71 km/h, conquistando o recorde mundial antes de Lucas di Grassi realizar suas tentativas.

O brasileiro começou forte com uma primeira tentativa de 216,87 km/h, mais rápido que o treino inicial de Hughes, e parecia estar a caminho de arrebatar o recorde mundial de seu rival no campeonato quando registrou 217,92 km/h em sua segunda tentativa. Na terceira e última chance, o piloto brasileiro atingiu 218,18 km/h, ficando próximo do recorde mundial oficial de Hughes.

Infelizmente, não deu para o ex-campeão da Fórmula E que venceu a primeira corrida da história da categoria em Pequim em 2014 e é o piloto de maior sucesso na história do campeonato. Na sua quarta tentativa oficial alcançou uma velocidade máxima de 217,65 km/h, o que significa que Hughes venceu este duelo único e foi oficialmente declarado detentor do título do GUINNESS WORLD RECORDS como piloto do veículo indoor mais rápido de todos os tempos.

O carro GENBETA pilotado por ambos os pilotos para estabelecer o novo recorde mundial apresentou uma série de modificações para efetivamente "desbloquear" as especificações do carro de corrida GEN3. Apresentado nesta temporada na Fórmula E, o GEN3 é o monoposto elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído. Com uma velocidade máxima de mais de 322 km/h, o GEN3 é usado por 11 equipes e 22 pilotos no Campeonato Mundial ABB FIA Formula E.

As modificações no GEN3 como parte do projeto GENBETA incluem:

Potência da bateria aprimorada de 400kW, acima dos 350kW no GEN3, por meio da ativação do kit de powertrain (trem de força) dianteiro em tração, fornecendo tração nas quatro rodas pela primeira vez em um carro de Fórmula E. A bateria foi carregada pela ABB, parceira titular do campeonato e parceira oficial de carregamento.

Novo composto de pneu iON Race mais macio, permitindo aquecimento mais rápido e melhor aderência, desenvolvido pela Hankook Tire, fornecedora oficial de pneus da Fórmula E.

Placas da asa dianteira impressas em 3D, aletas de roda e um defletor de vento com soluções termoplásticas circulares e mais sustentáveis desenvolvidas pela SABIC, principal parceira do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E, para otimizar a aerodinâmica e aumentar a velocidade em linha reta do GENBETA.

Além das inovações tecnológicas no carro GENBETA, o Google Cloud forneceu inteligência artificial (IA) generativa para análise das corridas dos pilotos. Usando sua plataforma líder, Vertex AI, Hughes e Di Grassi foram capazes de interpretar dados de telemetria em tempo real para gerar recomendações de velocidade, potência e aderência. Isso deu a eles a capacidade de interagir e conversar com uma interface para ajudar a ajustar sua abordagem nas três tentativas.

Especialistas da McKinsey & Company, liderados por seu braço de IA, QuantumBlack, criaram componentes de dados e análises para criar a interface do driver que analisava e consultava dados em tempo real por meio de IA generativa para as tentativas de recorde.

Um juiz do Guinness World Records monitorou as tentativas, para garantir que os pilotos atendessem a critérios rígidos. Para estabelecer o recorde oficial de velocidade em ambiente fechado, o carro GENBETA teve que partir de uma largada estática e parar completamente dentro de uma estrutura de ExCel London.

Os pilotos começaram parados dentro da arena de eventos ExCeL London e fizeram uma curva de 130 graus a cerca de 40 km/h antes de acelerar rapidamente ao longo da reta de 346m da pista de corrida.

A reta interna faz parte da pista de 2,090 metros, única no automobilismo mundial por se estender dentro e fora da arena de eventos ExCeL London, a qual possui 100.000 m2 na área de Docklands, no leste de Londres, que sediará as duas últimas corridas do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E neste fim de semana.

A velocidade foi medida por um sofisticado sistema de radares de velocidade em um ponto fixo apenas cinco metros antes dos pilotos entrarem na zona de frenagem - o comprimento da pista necessário para parar completamente e permanecer dentro do ambiente fechado.

Neste fim de semana a Fórmula E decide em Londres a nona temporada de sua história. Quatro pilotos ainda estão na disputa do título, com Jake Dennis liderando o mundial com 24 pontos de vantagem para Nick Cassisy. Será uma corrida neste sábado e outra no domingo, ambas com largada prevista para as 13h (horário de Brasília).