A Fórmula E, categoria de automobilismo que vem ganhando destaque globalmente por sua abordagem sustentável e inovadora, classificada e reconhecida independentemente como o esporte mais sustentável do mundo pelo Global Sustainability Benchmark in Sports (GSBS), está dando um passo significativo para solidificar sua presença no Brasil. Em um movimento surpreendente, o CEO da Fórmula E, Alberto Longo, anunciou uma parceria estratégica com um dos maiores clubes de futebol do país, o Corinthians.

O acordo, ainda sem detalhes divulgados, tem como objetivo principal fortalecer os laços entre a categoria de carros elétricos e o Brasil, além de ampliar a popularidade da Fórmula E em um dos maiores mercados do mundo. Durante uma entrevista coletiva, Longo expressou seu entusiasmo com a parceria e destacou a importância de unir dois dos esportes mais amados pelos brasileiros.

"A parceria será fantástica, neste caso com o futebol, que é um esporte nacional. Sem dúvida será uma parceria importante para ambos. Era a oportunidade que não podíamos desperdiçar, definitivamente, e estamos muito entusiasmados com esse acordo", comentou Alberto Longo.

O Corinthians, conhecido por sua base de torcedores apaixonados e sua influência no cenário esportivo brasileiro, se torna assim um importante aliado da Fórmula E na missão de popularizar o esporte a motor no país. Esta não é a primeira vez que o clube paulista se envolve em eventos esportivos de grande porte, pois em setembro deste ano a Neo Química Arena sediará a primeira partida oficial da NFL na América do Sul.

Além do acordo com o Corinthians, a Fórmula E está preparando um evento emocionante para os fãs brasileiros com a realização do ePrix de São Paulo, marcado para o dia 16 de março no Sambódromo do Anhembi. A corrida promete reunir não apenas entusiastas do automobilismo, mas também grandes nomes do esporte, como Felipe Massa e Emerson Fittipaldi.

Alberto Longo enfatizou que São Paulo oferece toda a infraestrutura necessária para o sucesso do evento, garantindo que não haverá prejuízos ou problemas de mobilidade urbana. Com a temporada 2024 já em andamento e corridas programadas em várias cidades ao redor do mundo, a Fórmula E está determinada a conquistar seu lugar no coração dos brasileiros e a consolidar sua posição como líder no esporte a motor elétrico.