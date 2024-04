Foram definidas, na noite desta sexta-feira (19), as semifinais do BT 400 do EMS Open deinédito torneio em Pernambuco, jogado em Petrolina (PE) no River Shopping. A competição é uma das maiores do mundo com cerca de mil atletas de dez países. No profissional são 470 pontos para cada dupla campeã do evento que distribui US$ 35 mil (R$ 175 mil) em premiação.

A estrela da noite foi a dupla do número 1 do mundo juvenil, o gaúchode 17 anos, 49º do mundo no profissional, com o italiano Luca Andreolini, de 20 anos. Eles derrubaram, em uma quadra central lotada, a parceria do catarinensee do italianoparceria segunda favorita que vinha de 12 vitórias seguidas, sendo dois títulos consecutivos em Riberão Preto (SP) eEles marcaram 6/2 3/6 10/5 e levaram o público ao delírio.

"Muita felicidade, estamos muito gratos com essa situação, entendemos que é fruto do nosso trabalho, primeiro torneio juntos, estamos tentando construir uma dupla também para o próximo torneio, agradecemos o apoio da torcida. É a nova geração chegando, eu com 17, Luca com 20 e vamos com tudo", comemorou Loch: "Eles são a segunda melhor dupla do mundo, o jogo foi 100% mental . Entramos muito firmes no primeiro set, baixamos no segundo . No terceiro abrimos uma boa vantagem, eu estava chamando a torcida".

Agora os jovens tentarão destronar outra dupla favorita, a do espanhol Antomi Ramos,bicampeão mundial e atual 5º do mundo, e de10º colocado, que passou por Gabriel Santos e Gustavo Russo por 6/3 6/2: "É a terceira melhor dupla do mundo. Dupla muito forte, mas com certeza vamos entrar sem pressão", completou Felipe.

Hugo destacou o fato de jogar contra seu irmão Gustavo nas quartas de final: "Quando ganha é uma delícia, problema é se perde (risos). É difícil porque é família, mas é profissionalismo, vou sempre dar meu melhor por ser meu adversário, é a segunda vez que me encontro com eles nas quartas. Estou feliz pela vitória e por ele que fez uma boa campanha", disse.

"Começamos com dificuldades nos sets, achando alguns caminhos. Sabíamos que teríamos um jogo jogo, teve muitos momentos de altos e baixos", disse Chow. Beach Tennis. Buscamos o primeiro set e no super tie-break estávamos com tanta vontade e foi um alívio depois de perdemos cedo nos últimos dois torneios", completou Marchezini. "Foi um jogo muito duro, esse é oBuscamos o primeiro set e no super tie-break estávamos com tanta vontade e foi um alívio depois de perdemos cedo nos últimos dois torneios", completou Marchezini.

A surpresa no feminino foi e eliminação da dupla campeã mundial e número 1 do mundo da paranaense Rafaella Miiller e da venezuelana Patrícia Diaz diante das italianas Sofia Cimatti e Greta Giusti pelo placar de 6/4 7/5.

"Foi um jogaço, entramos na quadra muito focadas então conseguimos fazer o que combinamos. Chegou o resultado que a gente precisava. Estamos conseguindo encontrar o caminho certo", disse Cimatti. Elas terão confronto italiano diante das bicampeãs mundiais de 2021 e 2022, Giulia Gasparri e Ninny Valentini.

As semifinais começam a partir das 15h de forma simultânea na quadra central e na quadra 1 no feminino e depois no masculino. A ESPN 3 transmite os jogos da quadra central sendo duas semis e as finais marcadas para 19h30 no feminino e logo na sequência no masculino. Os jogos também serão mostrados no canal PlayBT no Youtube.

O Brasil está na briga por títulos também entre as mulheres. A paranaense Vitória Marchezini, 5ª do mundo e jovem de 18 anos, e a paulista6ª, superaram nas quartas de final um difícil compromisso diante da espanhola Ariadna Graell e a italiana Elena Francesconi por 7/5 4/6 10/7. Elas irão enfrentar a dupla campeã da semana passada de Ribeirão Preto (SP), das italianas Flaminia Daina e Nicole Nobile, cabeças de chave 2 do evento.