Os principais nomes do circuito mundial entrarão em ação pra valer nesta temporada a partir desta sexta-feira, 22, com um grande evento do ano em Foz do Iguaçu (PR), torneio BT 200 com premiação de US$ 15 mil, e o PlayBT, o seu canal do Beach Tennis, acompanhará de perto com a transmissão dos primeiros grandes torneios da temporada de Beach Tennis que promete ser ainda mais acirrada do que a de 2023.



A sequência terá ainda o torneio BT 400 de Balneário Camboriú (SC), entre os dias 28 e 31 de março, com premiação de US$ 35 mil, a seguir o Pure Beach, em Marechal Deodoro (AL), entre os dias 4 e 6 de abril. O circuito seguirá no Nordeste a seguir com o novo torneio BT 400 de Petrolina (PE) com premiação também de US$ 35 mil.



"Foz de Iguaçu expectativa gigantesca, todos os tops do mundo estão voltando. A nova regra dos 6 metros para o parceiro do sacador já valendo. Será como se fosse um Sand Series valendo pouco mais de 200 pontos pois todo mundo estará presente. Expectativa de audiência gigantesca. Depois teremos pauladas de eventos enormes como os já tradicionais de Balneário Camboriú com estrutura gigante e o Pure Beach com organização da Paxá Sports com o André Macena em torneio com imensa repercussão. E depois Petrolina, torneio novo, porém a Arena EMS, o Petros envolvido, promete surpreender com estrutura jamais vista e muito glamour. É uma grande junção de grandes eventos, excelentes organizadores e os melhores do mundo do esporte. Receita infalível para um grande sucesso", destacou Evandro Rufino, CEO e Fundador do PlayBT.



Os canais PlayBT, que possuem cerca de 75 mil inscritos e mais de 90 mil seguidores no Instagram, ainda irão transmitir a quarta etapa do Circuito Beach Tennis que será realizada a partir desta sexta, 22, até o domingo, 24.



O torneio de Foz do Iguaçu terá as atrações dos campeões mundiais Mattia Spoto e Nicolas Gianotti, Michele Cappelletti e André Baran, as novas duplas de Antomi Ramos e Hugo Russo e Mathieu Guegano com Allan Oliveira. No feminino Vitória Marchezini e Sophia Chow, o esperado retorno das bicampeãs mundiais Giulia Gasparri e Ninny Valentini após a lesão e cirurgia no ombro de Ninny ano passado. Flaminia Daina e Nicole Nobile voltam a formar parceria e Veronica Casadei estreia dupla com a paranaense Marcela Vita. Na sequência com Baln. Camboriú , Pure Beach e Petrolina as campeãs mundiais Patrícia Diaz e Rafaella Miiller estarão presentes.



Os eventos terão na equipe os conhecidos nomes como Evandro Ruffino, Fabio Salomão, Renata Dias , Jana Arouca, Raynan Cestarolli, Jailson Dias e Josué Rabello.



Os jogos serão transmitidos pelo Youtube.