A comunidade de Paraisópolis, uma das mais populares de São Paulo, situada na Zona Sul da capital paulista, ganhou, neste final de semana, sua primeira quadra de Beach Tennis com a adesão do projeto social chamado Beach Favela. A quadra é a primeira do esporte em uma comunidade no Brasil.

Foi realizada uma clínica com 32 crianças da comunidade na Quadra do Instituto Esporte na favela com a presença dos jogadores profissionais Giovane Bueres, Mateus Buemo, Eduardo Vallim e Pedro Mattos em conjunto com um dos coordenadores do projeto, Zé Luiz. O Beach Favela foi idealizado e é coordenado por Mariana Bruscatto, Emerson Barata e terá Zé Luiz como um dos professores: "Emerson Barata me chamou para fazer esse projeto, depois de um evento que fiz onde palestrei pra garotada de Paraisópolis junto com o pessoal da Jovem BT. Eu falei pra ele que toparia tocar esse projeto. Foi emocionante essa primeira ação de inauguração da quadra com a clínica para as crianças que jogaram, se sentiram acolhidas, a vontade fazendo uma atividade dentro da comunidade. Passei um dia muito prazeroso e ainda junto com os amigos, Giovane Bueres, Pedro Mattos, Eduardo Valim e o Mateus Buemo. Foi uma sensação absurda", disse Zé Luiz que agora está de casa nova, trabalhando na GOAT, em Vila Nova Conceição.

"É muito gratificante ver a criançada brincando e curtindo na quadra. É só a primeira! A partir de agora vamos multiplicar por todo o Brasil e levar para outras comunidades", disse Bruscatto, do Beach Favela.

Além da quadra, foram doados também materiais do esporte como raquetes e bolinhas para serem utilizados.