Começa nesta terça-feira, 19, o BT 200 JOOG Foz do Iguaçu, patrocinado pela JOOG SPORTS, uma grande etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis. O primeiro dia de jogos será reservado ao torneio BT 10, sem premiação e com dez pontos para cada dupla campeã no ranking da Federação Internacional de Tênis. A competição ocorre na Arena Kirmayr JOOG com oito quadras descobertas e conta com bar, loja de artigos esportivos e um espaço Kids.

Ao todo serão três torneios distintos no profissional. O primeiro, nesta terça, larga a partir das 9h com atletas de quatro países (Brasil, Argentina, Chile e França) com a definição já dos primeiros campeões do masculino e do feminino no período da noite. O segundo será disputado na quarta-feira, 20, também outro BT 10 sem premiação.

A principal competição, o BT 200, com premiação de US$ 15 mil, começa na quinta-feira, 21, com o qualifying, e a chave principal de sexta-feira, 22, até o domingo, 24. O principal torneio terá atletas de oito países. Além do Brasil, estarão representadas a Itália, França, Argentina, Chile, Paraguai, Espanha e Venezuela. A transmissão será do canal PlayBT no Youtube. Os melhores do mundo estarão em ação como Michele Cappelletti, pentacampeão mundial, e André Baran, os atuais campeões do mundo, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, a dupla sensação de 2023 com a jovem paranaense Vitória Marchezini, 5ª do mundo, e a paulistana Sophia Chow, 4ª colocada, entre outros.

O evento contará com competições amadoras com pontos no ranking da FPT, a Federação Paranaense de Tênis. Contabilizando profissionais e amadores serão 380 atletas.

O BT 200 JOOG Foz do Iguaçu tem o patrocínio master da JOOG SPORTS e conta com os patrocínios do Grupo Viale Hotéis, Banco BRB, CellShop e La Caverna. Os hotéis oficiais são o Viale Hotéis, Viale Iguassu, Viale Tower, Double Tree by Hilton e Viale Cataratas.