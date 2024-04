Em noite histórica de sábado (20), os amantes do Beach Tennis conheceram os campeões do BT 400 do EMS Open, torneio inédito realizado em Petrolina, Pernambuco. A competição é uma das maiores do mundo com cerca de mil atletas de dez países. Cada dupla campeã levou 470 pontos no ranking mundial em torneio que distribuiu US$ 35 mil (R$ 175 mil) em premiação.

No masculino o título ficou com a surpreendente dupla do jovem Felipe Loch, de apenas 17 anos, número 1° do mundo juvenil, 49º do mundo, natural de Porto Alegre (RS) e do italiano Luca Andreolini, 48º, de 20 anos. Eles derrotaram na final simplesmente a principal dupla do evento e dos campeões mundiais formada pelo italiano Mattia Spoto e pelo francês Nicolas Gianotti por 6/1 3/6 10/3.

Loch se torna o mais jovem atleta a vencer um torneio da categoria BT 400 que é um dos maiores do mundo no circuito do Beach Tennis.

Trajetória

A jovem dupla fez a limpa no torneio tirando as três principais parcerias do mundo. Nas quartas de final, na noite de sexta-feira (19), derrotaram André Baran e Michele Cappelletti, que vinham de dois títulos seguidos e eram os cabeças de chave 2. Neste sábado passaram na semifinal pela dupla cabeça de chave 3 formada por Antomi Ramos, bicampeão mundial, e pelo brasileiro Hugo Russo.

O jovem Loch após faturar o título, comentou sobre como fica feliz de ver todo trabalho e treino dando seus frutos.

"É muito gratificante ver que todo o trabalho e treino tem dado certo. Foi um resultado maravilhoso, mas tem muito pela frente. Não caiu a ficha, não entendi ainda, 470 pontos, 7 mil dólares na conta", vibrou Loch.

Mas, e o feminino?

Na final feminina, as italianas Sofia Cimatti, bicampeã mundial e 8ª do mundo, e Greta Giusti, 10ª colocada, faturaram o primeiro título juntas ao derrotarem as brasileiras Vitória Marchezini, de 18 anos, 5ª do mundo, e a paulistana Sophia Chow, 6ª, por 6/4 6/2. O troféu é o 59º de Sofia e o maior da carreira de Greta.

Após a vitória, as italianas aproveitaram para falar o quanto estavam felizes e dedicar a seus familiares a conquista.

"Estou muito feliz, nem consigo falar muito pois é uma emoção incrível. Só quero falar que esse torneio é pra minha família que me dá tanto suporte", vibrou Giusti.

Cimatti aproveitou para reforçar a parceria da dupla, que mesmo com as dificuldades, não desistiram.

"Estamos construindo cada vez mais nossa parceria, no começo da temporada encontramos mais dificuldades, mas acreditamos no processo com minha paciência . quero que parabenizar a Greta que jogou demais e suportou eu e o Ale (Bucelli, técnico) nos primeiros meses, foi bem difíceis."

Patrocinadores

O EMS Open de Beach Tennis tem o patrocínio master da EMS Farmacêutica e conta com os patrocínios da Prefeitura Municipal de Petrolina e do River Shopping. O evento tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Pernambucana de Tênis e Beach Tennis.