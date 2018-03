Evolución 'verdolaga'

Google Plus

Alianza Petrolera: R. Jeréz; J. Perez, C. Perez, L. Ospina, C. Florez; J. Rios, F. Florez (M. Balanta, min. 64); M. Palacios, R. Torres (D. Barreto, min. 56), A. Castro; C. Arias (P. Vranjican, min. 71).

Atlético Nacional: F. Monetti; D. Bocanegra, C. Cuesta, D. Braghieri, C. Mafla (H. Palacios, min. 70); J. Campuzano (D. Arias, min. 78), G. Castellani, Aldo Leao; G. Torres (J. Lucumí, min. 62), R. Lenis, D. Moreno.

MARCADOR: 0-1, min. 19, D. Moreno. 0-2, min. 47, R. Lenis. 1-2, min. 80, M. Palacios.

ÁRBITRO: Jorge Andrés Guzman Bonilla. Amonestó a R. Jeréz (min. 19), R. Torres (min. 33) J. Campuzano (min. 35), F. Florez (min. 61), J. Perez (min. 63), L. Ospina (min.90+2).

INCIDENCIAS: Encuentro por la sexta fecha de la Liga Águila, disputado en el estadio Daniel Villa Zapata del municipio de Barrancabermeja.