Previa Leones vs DIM: tres puntos en juego para cambiar el destino

Uno de los partidos más atractivos del lunes festivo se jugará a partir de las 3:15 p.m., en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí. Dos equipos con realidades opuestas chocarán en busca de tres puntos. Leones quiere romper la 'empatitis' que no le ha dejado despegar en esta Liga, mientras que el Deportivo Independiente Medellín, que había empezado a todo timbal, se fue desinflando por el camino y busca volver a levantar.

Leones tiene varios rugidos atragantados

El presente de Leones no es malo, pero tampoco está el palo para cucharas. Podemos empezar diciendo que Leones no pierde en Liga desde la segunda fecha. El 10 de febrero cayó 1-0 ante Alianza Petrolera y desde eso encadena seis partidos invicto. Sin embargo, el problema está en que de esos seis partidos solo ganó uno (2-1 ante Deportivo Pasto, el 23 de febrero), y para un equipo que quiere quedarse en la A ir de empate en empate no es negocio.

El equipo dirigido por Juan Carlos Álvarez ha demostrado que tiene madera de equipo de primera, pero sufre más de la cuenta. Ante Bucaramanga se dejó remontar un 0-2, a Pasto le ganó y a Envigado le empató en la última jugada, ante Huila se cansó de errar goles y ante Boyacá Chicó no sostuvo la ventaja más de dos minutos. La que es -tal vez- la plantilla más joven del fútbol colombiano está adquiriendo madurez gracias a un DT que confía en su esquema (4-3-3) y para el equipo de memoria.

Por esta razón, la única novedad en la convocatoria Felina es la presencia de Juan Pablo Ramírez en reemplazo del lesionado Roger Lemus. El 'Indio', surgido de la cantera de Atlético Nacional, estaba en la nevera por decisión técnica. Esta vez tendrá la posibilidad de demostrar lo que sabe ante un rival que los exigirá más de lo habitual.

Esta es la lista de convocados de Leones FC para este partido:

Medellín y una 'Poderosa' motivación

Antes de que Nacional y Once Caldas tomaran por asalto la punta, quien reinaba a sus anchas era el Deportivo Independiente Medellín. Con cuatro victorias, dos de ellas ante rivales directos como Millonarios y Deportivo Cali, el equipo de Rescalvo era puntero indiscutible e invicto. Sin embargo, Rionegro Águilas hizo frenar en seco al cuadro rojo. Dos derrotas más, merecidas o no, ante Junior y Once Caldas, agravaron la situación. Con la inestimable ayuda de Germán Ezequiel Cano volvieron a la victoria ante Equidad y una victoria más los volverá a meter en la pelea.

Una victoria del DIM en el derbi antioqueño los dejaría con 18 puntos, a uno de Nacional que por el momento lidera la tabla. En caso de ganar, su puesto en la tabla depende del resultado que obtenga Once Caldas en su casa ante Rionegro Águilas. En cualquier caso, y llegando a la mitad de la competición, Medellín estaría entre los cuatro que parten como cabeza de serie a los play-offs.

Respecto a la convocatoria ante Equidad, el equipo del español Ismael Rescalvo no sufrió mayores modificaciones. Tal parece que equipo que gana no se toca y los mismos hombres que cortaron la mala racha del DIM buscarán la victoria en su visita al sur del Valle de Aburrá.

Esta es la lista de convocados del Deportivo Independiente Medellín:

Posibles alineaciones:

Itagüí Leones FC: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre, David Montoya; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Mateo Muñoz; Jeison Medina, Wilmar Cruz, Jhon Sánchez

Deportivo Independiente Medellín: David González; Yulián Anchico, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Rodin Quiñones; Juan Fernando Caicedo, Germán Ezequiel Cano

El central que impartirá justicia esta tarde será Carlos Ortega, del colegio de árbitros de Bolívar. Será asistido por los jueces Eduardo Díaz y Camilo Portela (ambos de Cundinamarca). El cuarto árbitro será Óscar Gómez de Antioquia.