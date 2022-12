"El último Tango" de Omar Pérez

"Los ex futbolistas no existen", esta frase la escuché hace algún tiempo, pero para ser sincero no puedo recordar con claridad quien la dijo, sin embargo encierra en ella mucha verdad.

El fútbol es una pasión que se lleva en la sangre, en la piel, que recorre cada célula de nuestro cuerpo y sin importar si se es futbolista profesional o aficionado se lleva adherido hasta el último día de nuestra existencia.

Este sábado 10 de diciembre se realizará en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' el juego de homenaje para Omar Sebastián Pérez Marcos, sin duda uno de los referentes cardenales, el mejor 10 en las últimas décadas y el ídolo de los leones.

Y prefiero usar la palabra homenaje ya que despedida se me hace una expresión equivoca, pues soy un convencido que a los héroes y a los ídolos jamás se les dice adiós.

Foto: Archivo

La Historia del 10

Es difícil resumir en unos renglones o querer dar a entender la importancia de Omar para Independiente Santa Fe y para todos sus hinchas porque sus triunfos, las victorias, los títulos que conseguimos de la mano del 10 son sensaciones que solo los que aman esa casaca albirroja lo pueden entender. Sin embargo aquí hay una muestra de lo que consiguió con el equipo bogotano.

Copa Colombia: 2009 Torneo Apertura: 2012 SuperLiga: 2013 Torneo Finalización: 2014 SuperLiga: 2015 Copa Sudamericana: 2015 Torneo Finalización: 2016 Copa Suruga Bank: 2016 SuperLiga Colombia: 2017

Estos datos muestran sin duda alguna lo importante que ha sido el 10 argentino para Santa Fe y en general para el fútbol colombiano.

Nunca es fácil decir adiós

A través de mi vida he visto el retiro como profesional de varios ídolos del balompié, y su juego de homenaje invitando, sin embargo los que más recuerdo son los de Carlos Valderrama, Diego Armando Maradona que al igual que Omar vistieron la 10 e hicieron historia.

En estos enfrentamientos de despedida se dan el lujo y la alegría de invitar figuras del deporte rey, muchos de ellos antiguos rivales que ahora se unen para acompañar al amigo, al colega, al 10.

Diego Maradona: 26 noviembre de 2011, en el Estadio 'La Bombonera'. El resultado más como anécdota fue Argentina 6 – Resto Del Mundo. Los invitados todos de primer nivel: Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón, Oscar Córdoba, Juan Román Riquelme, Enzo Francescolli, Davor Suker, Hristo Stoichkov, Cantona, Lothar Matthaus.

Carlos Alberto Valderrama: 1 de febrero de 2004, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. "El Pibe", se dio el lujo de invitar a "Curramba" a estrellas colombianas y de Latinoamérica: Wilson Pérez, José Luis Chilavert, Iván Valenciano, Beto Acosta, Iván Zamorano, Enzo Francescolli, Adolfo Valencia, Jorge Campos, Diego Maradona.

Ahora bien sea porque el paso inexorable del tiempo o por una lesión que acelera su partida solo queda acompañar en ese último juego a aquel que nos hizo felices en el campo de juego. "El Último Tango" como lo ha llamado Omar, nuestro 10, nuestro capi, nuestro líder.

Gracias Omar, gracias por devolver la alegría a una fanaticada sufrida, gracias por vestir los colores que amamos, y gracias por llevarnos nuevamente a lo más alto de la tabla.

Mi abuelo me habló de Alfonso Cañón, yo les hablaré a los míos de Omar Sebastián Pérez. Y por eso #El10MePongoLa10.