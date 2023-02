Paulo Autuori: "Más que los jugadores, lo importante es lo que hagamos con ellos”

En conferencia de prensa, el director técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori habló sobre el compromiso ante Once Caldas, el trabajo de pretemporada, las últimas incorporaciones de su equipo y la no continuidad de algunos futbolistas.

Inicialmente, el timonel 'verdolaga' afirmó que se siente tranquilo con la plantilla que tiene Atlético Nacional para las competencias de 2023. En este sentido se mostró contento con las últimas incorporaciones del equipo: Nelson DeOssa y el brasilero Jader Gentil:

“Nosotros siempre vamos a traer jugadores de Calidad y jóvenes. Ese es el caso de Nelson (DeOssa) y Jader (Gentil)" argumentó el estratega. En la misma línea, Autuori expresó que el volante brasileño no estará en el primer partido de Liga: “Jader (Gentil) está adaptándose, es un jugador muy interesante y con características muy importantes para la parte ofensiva. Le daremos una semana más para su adaptación”

Por otro lado, el ex director deportivo de Athletico Paranaense explicó que esta temporada algunos jóvenes de la cantera van a tener la oportunidad de jugar muchos minutos como es el caso de Óscar Perea, Jhon Solís y Juan Pablo 'Tatay' Torres.

En cuanto a la pretemporada, Autuori manifestó que la preparación no puede cambiar con el inicio de la competencia para ser un equipo compacto. En sus palabras “la preparación seguirá igual, con mucha intensidad y afianzando la idea que queremos en el equipo”.

No obstante, Autuori fue crítico con el tiempo de pretemporada y sentenció: “los tiempos de pretemporada en Sudamérica son muy reducidos. En Europa yo tenia posibilidad de jugar 6/7 amistosos antes de la temporada, acá solo pudimos jugar 3 partidos amistosos”.

Y sobre Once Caldas ¿Qué piensa Autuori?

El entrenador argumentó que Once Caldas es un equipo muy sólido, que tiene un proceso con el mismo entrenador de hace 2 años pero que, como la temporada apenas inicia, no tiene mucha información de su idea de juego. Por tal razón, enfatizó en lo que tiene que hacer Nacional para inquietar al rival.

“Mi preocupación es lo que hagamos nosotros en el tema táctico/estratégico(…) no nos importa el rival, si hacemos nuestro trabajo colectivo y los jugadores están inspirados a nivel individual vamos a imponer condiciones”, manifestó el DT.

Confianza en sus jugadores

De igual forma, Autuori fue reiterativo en la importancia de la idea de juego. En esta línea respaldó a los jóvenes del equipo diciendo que: "el tema no es la edad de los jugadores, el tema es lo que hagamos con esos jugadores. La idea de juego debe sobresalir por encima de los nombres”.

Luego de esto, el profesor omitió un concepto sobre el regreso de algunos jugadores como el delantero Gianfranco Peña y alabó sus condiciones “me ha gustado un montón. Va a ser un jugador muy interesante para nosotros y ha entendido los conceptos que estamos manejando”, afirmó el técnico brasileño.

No continúan en el equipo

Finalmente, Paulo Autuori contó que los jugadores Bryan Rovira y Juan Pablo 'el indio' Ramírez no seguirán en el equipo paisa: “Rovira y el Indio no van a estar en el equipo (…) y esto no es por mí. Rovira fue un jugador importante pero el tema es los deseos personales y las necesidades del club”.

El partido por la fecha 1 de la Liga BetPlay Dimayor 2023-I se disputará sobre las 8:20 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Dicho compromiso tendrá transmisión exclusiva de Win Sports+.