Previa Atlético Nacional vs. Millonarios: el 'verdolaga' va por su título 33

Se acabaron las excusas y las complacencias, se llegó la hora de portar y demostrar la jerarquía que está plasmada en el escudo verdolaga en forma de castillo. La fanaticada del verde paisa no espera tristezas y en la previa del importante compromiso ante Millonarios, reclama el título de la Copa BetPlay 2023.

Ante su gente y con más expectativa que ilusión, Atlético Nacional buscará obtener su sexta corona en la copa doméstica ante su máximo rival, que no ha parado de amargarle la vida desde el año 2018 en el Atanasio Girardot. Es una inmejorable oportunidad para tomar una bocanada de aire de cara a la recta final de los cuadrangulares.

El azul bogotano se ha sentido muy bien en el feudo verde desde hace años y esperan sumar otro golpe en la mesa llevándose la copa de Medellín. Con un equipo armado, una hinchada albiazul confiada y un nivel de juego que viene en alza, Millonarios tiene la oportunidad de ganar su cuarto trofeo de este campeonato.

La obligación y la presión es toda para Nacional, que ganando la Copa BetPlay no salva el irregular año, obtendría su cupo a la Copa Libertadores 2024, ya que por reclasificación o en las de la Liga, aún no es muy claro su futuro y se prevee en riesgo.

Nacional, obligación y presión completa

Atlético Nacional no ha sido la más benévola en las últimas temporadas y aún así ha logrado instalarse en varias finales e instancias definitivas. Para el 2023, uno de los peores años desde la relación hinchada-directiva de la historia, el verde de Antioquia ha disputado tres finales, campeón de Superliga ante Pereira, subcampeón ante Millonarios por Liga y la definición de la Copa BetPlay.

Aunque la temporada no ha finalizado y en el horizonte se ve una posibilidad de disputar la estrella de navidad, la realidad dicta que la ropa que tiene Nacional para este baile no alcanza y a falta de cuatro juegos para terminar los cuadrangulares semifinales no se ve como se pueda instalar en una hipotética cuarta final en el año.

Y es que ese inicio en cuadrangulares es lo que no permite tener una confianza plena en los dirigidos por Bodmer. Dos derrotas son el inmediato antecedente al partido final de Copa, la derrota cómo local ante Millonarios en la fecha 1 y en la siguiente un compromiso en el que Nacional se vio inferior ante el DIM.

Inquieta y bastante, no el qué, sino el cómo se han perdido esos compromisos. Nacional ha sufrido el exceso de juventud y la desaparición de los referentes en estos juegos ligueros. Pero a pesar del flojo arranque en Liga, hay una luz de esperanza y es la forma como se afrontó la ida de la final en Bogotá, con resultado 1-1.

Con una buena disposición, oficio y sorprendiendo al rival, los dirigidos por Bodmer demostraron en Bogotá que si se lo proponen, pueden dominar a Millonarios y sacar el juego adelante.

En la primera media hora Millonarios se vio sorprendido por un Nacional, que se plantó alto y salió a proponer, con eso alcanzó para marcar un gol y casi arrancar una victoria del estadio El Campin. Ya los capiltalinos despertaron y manejaron las acciones hasta el final del partido salvando el empate.

Más allá de obtener el sexto trofeo de Copa, la convicción es la obtención del cupo a la Copa Libertadores que por el momento no es muy claro por la vía reclasificación o ganando la estrella de diciembre, así pues, la presión y la obligación la tiene el verdolaga que tiene que ganar cualquier final que dispute.

En la convocatoria resalta la ausencia de Tomás Ángel y Nelson Deossa que serían muy útiles en juegos de esta entidad, Bodmer apeló por una lista de llamados que incluye lo mejor que ofrece la nómina hoy por hoy.

Se destaca la inclusión de Kevin Mier quien llegó de su viaje con la Selección Colombia y Edier Ocampo que estaba entre algodones después de una lesión sufrida en el inicio de los cuadrangulares ante Millonarios, y Eric Ramírez que sumó algunos minutos en el empate de Venezuela ante Perú por las eliminatorias.

Millonarios, busca su cuarta copa

El embajador que no tiene gran presión para llevarse la Copa BetPlay, buscará mantener su invicto en el Atanasio Girardot y gritar presente de cara al cuadrangular B y mostrarse como candidato al título de Liga.

De menos a más ha llegado este equipo bogotano, que llega a Medellín tratando de defender su título y buscar el bicampeonato de Copa, ya que la supieron ganar el año anterior, sumando un trofeo que no levantaban hace años.

En la recta final de la Liga andan en un cabeza a cabeza con el DIM, sumando ambos 6 puntos de 6 posibles, perfilandose cómo posibles finalistas a falta de cuatro fechas. Aunque en la Copa llegan sin ventaja, el favoritismo lo cargan sin problema, en mayor medida por el correcto funcionamiento que expresan en el terreno.

Un equipo claramente sosegado en la mitad del terreno, entregando la posesión del balón, jugando directo y de contra es lo que le ha funcionado en este semestre, si le toca salir a proponer, lo hace sin problema, aunque no con la misma suficiencia de otras campañas.

Macalister Silva, Daniel Ruiz y Daniel Cataño, que evidentemente son la fábrica de fútbol de un Millonarios que ha sabido plantar cara en el Atanasio Girardot. La clave del juego puede pasar por la neutralización de su medio campo, en hombres como

El equipo capitalino recupera dos piezas fundamentales que mucha falta le han hecho, el portero Álvaro Montero, que estaba con la Selección Colombia y el defensa central Juan Pablo Vargas quien estaba con la selección de Costa Rica. y el defensa centralquien estaba con la selección de

Posibles formaciones

Nacional: Kevin Mier; Cristian Castro, Sergio Mosquera, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Jhon Duque, Robert Mejía; Dorlan Pabón, Óscar Perea, Neyder Moreno y Jefferson Duque.

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Carlos Vargas, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Larry Vásquez, David Silva, Daniel Cataño, Daniel Ruiz y Leonardo Castro

Equipo Arbitral

Central: Carlos Betancourt – Valle

Asistente 1: Cristian Aguirre – Caldas

Asistente 2: Mario Tarache – Casanare

Cuarto: Jose Ortiz – Norte

VAR: Keiner Jiménez – Cesar

AVAR: Juan Pablo Alba – Caldas