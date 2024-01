Jhonier Blanco, pretendido por un club de Brasil

Jhonier Blanco, de 23 años de edad y actualmente jugador de Águilas Doradas, brilló el semestre pasado en Fortaleza CEIF, ascendido a primera división del FPC gracias a sus 18 dianas en 26 partidos.

Pues tal fue la actuación protagónica del delantero que despertó interés de un club brasileño, el América MG, que estaría dispuesto a firmarlo teniendo como base sus goles en la Serie B. Actualmente Blanco está haciendo pretemporada con el equipo Dorado en el oriente antioqueño y no se han pronunciado al respecto, los que sí han especulado son los más reconocidos periodistas y portales de Brasil, así lo titulan:

"AMÉRICA ESTÁ FECHANDO COM DOIS JOGADORES"@thirfernandes traz informações sobre o mercado do América, que está acertando as contratações de Jhonier Blanco, artilheiro da segundona colombiana, e Léo Bolgado, que estava no Leixões-POR. pic.twitter.com/U8TvFFGzQR