Pablo Laso: "Estas ocho finales ensalzan la labor de mis jugadores"

Pablo Laso compareció en rueda de prensa tras el tercer triunfo del Real Madrid ante el Valencia. Otra final más. Se ha convertido en rutina que el cuadro blanco se clasifique para el último paso de conquista hacia el título. 8/8 desde la llegada del vitoriano al banquillo, números de récord. Ahora queda culminarlo. La temporada ha sido excelente, pero no se ha podido certificar en el momento definitivo en dos ocasiones, en la final.

El Madrid ha tenido que sudar mucho para salir victorioso de este partido. El Valencia se ha entregado con el corazón y el alma para alargar la semifinal al menos un asalto más. No ha sido posible y los blancos se marchan de la Fonteta con el objetivo cumplido. Las caras de orgullo y de felicidad se reflejaban en el rostro, tanto de entrenador como de jugadores. Pero todavía queda el último esfuerzo.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar a los chicos por la victoria. Creo que ha sido un partido bien llevado por nosotros. En el primer tiempo hemos tenido un déficit en situaciones de uno contra uno. Ellos estaban anotando mucho en esas situaciones, Thomas, Abalde, Sastre.... algo que teníamos que mejorar y en el segundo tiempo lo hemos hecho", comenzó Laso.

El técnico continuó diciendo: "A partir de ahí hemos tenido el dominio del juego, del partido, e incluso del marcador. El Valencia es un equipo muy difícil, y más en su campo, y han encontrado un foco en el tiro abierto de Dubljevic, con la inversión de Sastre, y un poco la sensación de que a pesar del dominio, ellos han encontrado acierto y buenas situaciones de tiro que han anotado."

"Hemos sabido mantener la calma, jugar más largo y la rotación del banquillo ha sido muy importante para frenar esos focos de anotación, y nos vamos con la sensación de que nos llevamos una victoria que sabíamos que iba a ser muy complicada. Contento por la victoria y por estar de nuevo en la final", concluyó Laso.

Un gran rival enfrente

El partido ha sido una auténtica batalla. Una guerra física de cuerpo a cuerpo y, sobre todo en el poste bajo. Laso fue preguntado acerca de si se esperaba este tipo de choque a lo que respondió: "Juegan dos grandes equipos. El Valencia ha hecho una temporada magnífica y el trabajo de Joan ha sido impresionante, creciendo el equipo, llegando a momentos importantes de la temporada con recursos, con lo cual sabíamos que iba a ser muy difícil. Estamos hablando de una semifinal, muchas veces, cuando no llegan las piernas, llega el corazón y llega la mente."

"Hemos visto un gran partido de baloncesto en el que los dos equipos han jugado muy concentrados, lo cual habla muy bien de ambos equipos, de llegar a estas alturas de temporada y ver un partido como el que hemos visto", sentencia Laso.

Orgullo por estas ocho finales en ocho años

Ocho años, ocho finales. Es algo histórico. Laso explica sus sensaciones con otra anécdota característica, esta vez referida a un mensaje de un amigo suyo: "Tengo un amigo que me ha mandado un Whatsapp y no es madridista. Me ha felicitado por la final, se podía haber enterado de que no estaba todavía. 'Felicidades, otra final, ya van ocho finales en ocho años', y le he dicho que mirara el partido esta tarde, que todavía no estábamos."

"Obviamente valoro mucho que en mis ocho temporadas como entrenador de este equipo hayamos sido capaces de llegar ocho veces a la final, porque eso habla muy bien del trabajo de los chicos, de todo mi cuerpo técnico, de los fisios, de los médicos, de los que estamos todo el día allí... porque independientemente de que en estos ocho años hemos tenido momentos buenos y malos, como todos los equipos (lesiones, victorias, derrotas....), el equipo siempre se ha mantenido muy competitivo y eso es algo que como entrenador me enorgullece."

"Siempre digo que no queremos pararnos aquí, vamos a pensar en la final. Pero qué duda cabe que el mensaje de mi amigo se lo agradezco porque eso indica que desde fuera se valora el trabajo del equipo, y lo demuestra ese hecho de llegar a ocho finales consecutivas de Liga Endesa, que no es nada fácil. Siempre hemos tenido rivales difíciles. Valencia, Baskonia, Barcelona, Unicaja, Zaragoza, Gran Canaria... siempre ves la dificultad y eso ensalza la labor de todos los que trabajan conmigo, y sobre todo de mis jugadores", concluyó Laso.

La leyenda de Rafa Martínez

En el último minuto del partido, Martínez entró en cancha bajo la absoluta ovación del público. Todo parece indicar que ha sido el último partido con la camiseta del Valencia. 11 temporadas, segundo jugador con más partidos en la historia y récord de títulos en el club.

Laso opina: "Probablemente tendría que haber empezado la rueda de prensa así, felicitando a Rafa. Su trabajo en el tiempo como jugador es para quitarse el sombrero. Tengo amistad y mucho respeto profesional por él. Es un gran chaval, un tío excepcional y me alegro de todo lo bueno que le ha pasado en su carrera, que seguro le quedará. La ovación probablemente se ha quedado corta, a la gente le hubiera gustado aplaudirlo más. Me enorgullece cómo le ha aplaudido la Fonteta y los jugadores del Real Madrid, porque se lo merece. Desearle la mayor de las suertes y cuando vuelva a jugar contra él, que no me haga mucho daño (risas)."

Solidez en todo momento

La filosofía de Pablo Laso en los playoffs: "Hay que jugar mejor el siguiente partido si queremos ganar." A la pregunta de qué plus se había aportado con respecto a los dos partidos en casa, Laso cuenta: "En el primer partido rompimos pronto el partido, estuvimos sólidos, cogimos una ventaja, y probablemente el desgaste del Valencia en la eliminatoria anterior, les hizo muy cuesta arriba ese partido. En el segundo partido ya se vio una reacción del Valencia en el que nos costó entrar, pero fuimos mejorando a partir de la defensa y de la gente de banquillo."

"Sabíamos que ganar aquí iba a ser muy complicado y difícil. Para ganar aquí teníamos que hacer muchas cosas bien y hemos ido encontrando soluciones. No sé si ha sido nuestro mejor partido de la serie, pero sí hemos estado muy sólidos en momentos en los que ellos, empujados por el público y por su acierto, no se rendían, lo han demostrado. Se lo he dicho a los chicos en el descanso, ¿pensáis que se van a rendir? Los equipos están en una semifinal, se dejan la vida y hemos tenido que hacer muchas cosas bien", explicó Laso.

El Barça, más que posible rival

Teniendo en cuenta que el equipo blaugrana en la otra semifinal aventaja en 2-0 también al Zaragoza, se podría apostar a que este será el contrincante del Real Madrid en la final, así piensa Laso acerca de si está mentalizado de que este puede ser el rival: "Mi contestación es sencilla, lo normal es que sea el Barcelona. Va ganando 2-0 y tiene ventaja, pero sí es verdad que el Zaragoza en el otro partido estuvo cerca. Te diría que es favorito el Barcelona, pero quedan partidos por jugar y el Zaragoza no se va rendir."

"No pienso tanto ahora mismo en quien me va a tocar sino en recuperarnos nosotros, en llegar en el mejor momento posible y estar preparados para una final que, independientemente de quien sea el rival, va a ser una final muy dura", finalizó Laso.

El Real Madrid se ve de nuevo con la posibilidad de alzarse con el título de Liga. Descansará y entrenará con las vistas puestas a esa final a la cual espera todavía rival. Todo parece indicar que volverá el Clásico de los Clásicos, o no...