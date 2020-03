Entrevista. Miguel Serrano: "Me describiría como un jugador con mucha energía, muy trabajador y que lo deja todo en la cancha"

Miguel Serrano Álvarez (16 de enero de 2001) juega para el equipo de su tierra, el filial del Gran Canaria. Empezó con 10 años y desde entonces no ha parado, aunque tuvo un pasado como atleta, del que asegura aprendió y disfrutó; no obstante, "la pelota me tira más", dice. Desde pequeño practicó varios deportes, pero quizás debido a que su madre también practicó baloncesto, esa fue la elección de Miguel. Su dedicación y esfuerzo dieron sus frutos cuando jugó con la selección nacional en categorías inferiores.

Pregunta: Comenzamos con una importante medalla en su poder; campeón de Europa Sub18: ¿Cómo fue esa experiencia y qué significó para usted que su compañero Oier Ardanza lo disputara también?

Respuesta: Pues ser campeón de Europa con la selección siempre había sido un sueño y cumplirlo la primera vez que me convocan con la selección hace que todavía siga siendo increíble. Además, compartirlo con Oier fue genial también, tuvimos un buen año junior, trabajamos mucho para llegar allí y conseguir llegar y encima ganar fue una experiencia muy bonita a compartir.

Miguel Serrano deja una bandeja en el Campeonato de Europa Sub18 | Foto: Miguel Serrano

P: ¿Cómo se definiría como jugador? ¿Cree que la personalidad se traslada a la forma de actuar y jugar dentro de la cancha?

R: Yo me describiría como un jugador con mucha energía, muy trabajador, que lo deja todo en la cancha cada vez y que siempre quiere ganar, soy muy competitivo pero lo disfruto mucho, me gusta pasármelo bien. La personalidad de uno se traslada al juego creo, yo soy un chico alegre y con energía fuera de las canchas y creo que eso se nota también dentro de ellas.

P: ¿Cuál considera que es el mejor consejo baloncestístico que ha recibido?

R: He recibido muchos y espero seguir recibiéndolos, pero uno de los mejores es que hay que aprovechar el tiempo, sacar el máximo provecho del tiempo que dispongas, vale más media hora bien aprovechada que 3 horas a medio gas.

P: ¿Qué tal es la relación con el entrenador, Salvador Camps?

R: Salva es un entrenador con mucha experiencia como jugador, en LEB Oro, ACB, etc, y me está ayudando a mejorar mucho tanto individualmente como mentalmente con consejos que me ayudaran a ser el mejor jugador que pueda ser.

P: ¿Qué diferencias encuentra entre la Liga EBA y LEB Plata?

R: LEB Plata es el siguiente nivel a Liga EBA, el nivel físico y técnico de los jugadores es mayor.

P: Continuando con la competición, ¿qué le parece el sistema de liguillas y conferencias de la liga para determinar ascensos, permanencias y descensos?

R: Me parece un buen sistema, creo que ayuda a aumentar la competitividad en la liga jugándose la permanencia en cada partido de la primera fase y en la segunda buscando LEB Oro o también la permanencia.

P: ¿Cómo describiría jugar en Gran Canaria? ¿Se vería llegando a la ACB con el equipo?

R: Yo soy de aquí por lo que jugar en Gran Canaria es más cómodo porque estoy con mi familia, mis amigos y ya llevo bastante tiempo en el club. Llegar a la ACB aquí es mi sueño desde hace tiempo y me encantaría que se cumpliese, creo que es posible pero todavía me queda mucho trabajo por delante.

Miguel (#1) apoya a sus compañeros en un encuentro | Foto: Miguel Serrano

P: Hablando del equipo, ¿hay alguna buena anécdota de vestuario o durante alguno de los desplazamientos que se hacen durante la temporada?

R: Antes de los partidos nos ponemos la misma canción en el vestuario y la cantamos y saltamos para motivarnos antes del partido y cada vez que viene con nosotros un junior por primera vez le hacemos bailar en medio de un coro.

P: ¿Tiene alguna manía pre-partido, algún ritual?

R: Antes de los partidos me gusta tener todo bien colocado en su sitio, suelo seguir el mismo orden a la hora de vestirme, de calentar, de escuchar música…

P: ¿Actividad preferida para desconectar? ¿Música, series, lectura…?

R: Estoy constantemente escuchando música, pero también me gusta ver series y películas o desconectar dando un paseo, también me gusta leer aunque me gustaría hacerlo bastante más de lo que acostumbro.

P: ¿Compagina el deporte con estudios? Si es así, ¿qué le interesa y cómo encuentra ese balance?

R: Este año no estoy en la universidad, pero el año que viene quiero comenzar con la carrera de arquitectura, y ahora estoy preparándome por mi cuenta alguna asignatura. También llevo toda la vida compaginando deporte y estudios, y la mejor forma de hacerlo es respetando los horarios de cada uno, con los viajes se complica un poco pero aprovechas el avión o la guagua para adelantar trabajo.

P: ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en una cancha?

R: No sabría decirte, ganar el europeo fue de lo mejor que me ha pasado, pero también disfruté muchísimo la última vez que jugué contra mis amigos de toda la vida o jugar en pretemporada con el equipo ACB; no sé, disfruto cada momento.

P: ¿Hay algún jugador contra el que se haya enfrentado que le haya causado una gran impresión?

R: Muchos, he jugado muchos partidos contra grandes equipos con grandes jugadores; pero sí me acuerdo por ejemplo cuando era cadete, en el campeonato de España junior jugamos contra el Real Madrid en cuartos y perdimos en la prórroga, y Dino Radoncic hizo un partidazo y acabó siendo MVP del campeonato.

P: ¿Cuál es su jugador favorito? ¿Cuál sería su quinteto ideal, pudiendo incluir tanto jugadores históricos como activos?

R: Empecé a saber de baloncesto cuando Pau Gasol fue a los Lakers y ahí descubrí a Kobe y desde entonces siempre ha sido mi jugador favorito y también mi equipo preferido. Mi quinteto ideal seria: Kobe Bryant, Michael Jordan, Allen Iverson, Lebron James y Shaquille O’Neal.

P: Y por último, ¿cómo está llevando el equipo el parón debido al Coronavirus? El equipo luchaba por la clasificación para los Playoffs de ascenso cuando se decretó la cancelación de los partidos. ¿Cuál es la rutina que sigue ahora, hay contacto con el equipo, los compañeros… cómo puede un jugador de baloncesto continuar en forma en estas condiciones?

R: Bueno, el Coronavirus ha sido un gran contratiempo, íbamos en una línea ascendente y luchando por entrar en Playoffs en nuestro primer año en la liga. Ahora lo mejor que podemos hacer es tener paciencia, hacer caso a los consejos de los profesionales y quedarnos en casa y cuidarnos. Como equipo no podemos hacer nada porque no vivimos todos juntos, pero sí podemos entrenar en casa y hacer ejercicio cada día para intentar mantener la forma lo mejor posible y respetar los horarios, comer sano y no salir de casa.

Desde VAVEL.com queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Miguel y le deseamos suerte y éxito tanto a nivel personal como deportivo.