Darius Garland-Donovan Mitchell, sociedad limitada

Actualmente, los de Ohio se encuentran situados en el séptimo lugar de la conferencia este, aunque empatados con los quintos clasificados, los Miami Heat, y a tan solo tres partidos y medio de los segundos clasificados, los Milwaukee Bucks. Pese a esto, las sensaciones no están siendo las mejores durante la primera parte de la temporada.

Altas expectativas en este proyecto

Esto se debe principalmente a que en la temporada anterior a la llegada de Donovan Mitchell, la 21-22, los Cavaliers iniciaban un nuevo proyecto con una combinación de jugadores jóvenes, entre los que destacaban Darius Garland, Jarrett Allen, Lauri Markkanen, y Evan Mobley; y jugadores de cierta veteranía como Ricky Rubio y Kevin Love. En una liga en la que todos apostaban por quintetos pequeños, el entrenador J.B. Bickerstaff decidió optar por un quinteto titular formado por Garland, Allen (2,06 m), Markkanen (2,13 m), Mobley (2,11 m), y Collin Sexton. Aunque esto fue variando, la tónica general del equipo fue extraordinaria durante la temporada regular y tanto Garland como Allen fueron miembros del “All-Star Game” de aquella temporada que, curiosamente, se disputó en Cleveland. Finalmente no consiguieron acceder a los “Play-Off” tras caer derrotados en el “Play-In” frente a los Brooklyn Nets, pero, en líneas generales, fue una buena temporada.

Con la llegada de Mitchell la temporada siguiente, las expectativas crecieron. Donovan llegaba habiendo sido el líder de unos Utah Jazz, que habían terminado primeros en la conferencia oeste en la anterior temporada regular, y habiendo sido seleccionado para el “All-Star Game” hasta en tres ocasiones durante sus primeras cinco temporadas en la liga.

La realidad

Sin embargo, las cosas no han terminado de salir como muchos esperaban. La temporada pasada consiguieron clasificarse para los “Play-Off” como cuartos en la conferencia este, pero no consiguieron superar a los New York Knicks en la primera ronda. Esta temporada no se ha visto un cambio en el juego del equipo que augure algo distinto a lo de la temporada pasada.

Uno de los principales problemas está siendo el funcionamiento de la dupla Garland-Mitchell, algo que sucede desde la llegada de este último a la franquicia la temporada pasada. En lo que llevamos de campaña, los números de ambos jugadores son los siguientes:

Donovan Mitchell (27 partidos): 27,2 PTS, 5,3 REB, 5,7 AST, 1,9 ROB, 35,7 MIN, 45% TC.

(27 partidos): Darius Garland, (20 partidos): 20,7 PTS, 2,8 REB, 5,9 AST, 1,6 ROB, 34,0 MIN, 47% TC.

Los Cavaliers han disputado 35 partidos esta temporada, de los cuales esta pareja solo ha disputado 16, habiendo ganado 8 de ellos. En cuanto a sus números en los partidos en los que han compartido cancha:

Donovan Mitchell : 26,1 PTS, 5,9 REB, 5,4 AST, 43,2% TC, 31,1 USG% (uso ofensivo del jugador).

: Darius Garland : 19,6 PTS, 2,7 REB, 6,1 AST, 46% TC, 26,8 USG% (47º en la liga).

En cambio si observamos los partidos en los que no han jugado juntos:

Donovan Mitchell (11 partidos y 7 victorias): 28,8 PTS, 4,5 REB, 6,2 AST, 48,7% TC, 32,0 USG%.

(11 partidos y 7 victorias): Darius Garland (4 partidos y 3 victorias): 25,0 PTS, 3,0 REB, 5,0 AST, 50,7% TC, 32,8 USG% (3º en la liga).

Basándonos en las estadísticas, parece que los números de Mitchell no cambian mucho dependiendo de si juega o no juega junto a Garland. En cambio, los promedios de Garland sí que se ven bastante afectados.

El dato del porcentaje de uso ofensivo es bastante revelador en este caso, ya que Garland pasa de ser el jugador número 47 en la liga, a ser el tercero, lo cual pone en evidencia la cantidad de balón que absorbe Donovan Mitchell en fase ofensiva. Además, Garland anota casi seis puntos por partido más cuando no comparte cancha con Mitchell.

Estos datos son claros indicativos de que Darius Garland, en particular, no termina de sentirse cómodo junto a Donovan. En cambio, al exjugador de los Jazz, no parece importarle en demasía si juega o no junto a Garland, ya que sus números y su forma de jugar son bastante similares en ambos casos.

Si los Cleveland Cavaliers quieren conseguir mejorar el resultado de la temporada pasada deberán mejorar la conexión entre sus dos jugadores principales y, tal vez, buscar otras opciones en el mercado antes de su cierre el próximo 8 de febrero.