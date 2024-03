Después de 20 años de actuaciones espectaculares sobre el parquet, LeBron no tiene que demostrar absolutamente nada.

Sin embargo, el natural de Akron sigue batiendo sus propios récords y escribiendo su nombre en los libros de historia de la NBA.

Los 26 puntos que consiguió James el 2 de marzo ante los Nuggets, le han permitido alcanzar un nuevo récord de anotación, superar los 40.000 puntos en su carrera (actualmente tiene 40.096 puntos).

Trayectoria

LeBron Raymone James llagaba a la liga el 26 de junio de 2003, con tan solo 18 años. Los Cleveland Cavaliers no desperdiciaron su primer pick y seleccionaron a un LeBron que ya sería apodado como The Chosen One.

Inicios en Cleveland

Foto: Getty

La primera etapa de LeBron en Ohio fue de adaptación, con dos primeras campañas (2003-04 y 2004-05) en las que no pudo entrar a Playoffs.

Sin embargo, LeBron hizo todo lo posible por llevar a los Cavs al siguiente nivel. Los números de King James fueron de videojuego, con una primera temporada en la que fue rookie del año promediando 20,9 puntos. Al año siguiente subió todavía más el nivel, llegando a los 27,2 puntos por partido.

A partir de la 2005-06, las cosas empezaban a cambiar. Los Cavaliers realizaban cambios estructurales cambiando su entrenador y su general mánager.

Como no podía ser de otra manera, LeBron acompañó y mucho. James alcanzó en esta temporada su máximo promedio de su carrera con unos 31,4 puntos que llevaron a Cleveland a las semifinales de la Conferencia Este.

Las temporadas siguientes fueron bastante sólidas, tanto por el rendimiento de LeBron como por el del equipo. Los Cleveland Cavaliers se alzaron con un puesto fijo en la postemporada, llegando incluso a las Finales en el año 2007.

Cambio de aires

En el verano de 2010, LeBron decidía poner rumbo a Miami tras haber finalizado su contrato con los Cavs. Tras haber sido rookie del año, seis veces All-Star y dos veces MVP, LeBron James lograría con los Heat alcanzar el punto álgido de su trayectoria.

Después de perder la Finales de 2011 contra los Dallas Mavericks, LeBron junto con Wade y Bosh formaron un increíble BIG Three con el que Miami consiguió el anillo en 2012 y 2013.

Foto: Bleacher Report

Por su parte, James fue el MVP de las Finales en los dos anillos de los Heat. Siendo además MVP de la temporada regular en 2012 y 2013.

En ese momento, Bron ya era considerado una leyenda de la liga y para muchos también el sucesor de Michael Jordan. No obstante, la etapa en Miami llegó a su fin. Los Heat tuvieron que afrontar una durísima derrota en 2014 con el anillo de San Antonio Spurs por 4-1.

En el verano de 2014, LeBron decidía viajar a Cleveland para regresar a la que fue su casa. De esta manera, el rey dejaba atrás a un BIG Three de ensueño para intentar reconstruir a los Cavs.

Segunda etapa con los Cavs, luces y sombras

Tras una excelente experiencia en el estado de Florida, James volvía a la ciudad que le acogió con tan solo 18 años para debutar en la NBA.

La primera temporada de su regreso (2014-15) fue bastante buena, con un 57-25 de récord de unos Cavaliers que acabarían llegando a las Finales NBA. Sería en estas Finales NBA de 2015 cuando empezaría un nuevo capítulo en la historia de LeBron, la rivalidad con los Golden State Warriors.

Foto: Sports Illustrated

Estos primeros encuentros contra los californianos fueron de alta tensión, con un 4-2 a favor de Warriors que privaba a Cleveland de conseguir su primer campeonato.

Sin embargo, al año siguiente las cosas cambiaron. Golden State se presentaba a los Playoffs con un histórico récord de 73-9 y una plantilla que daba miedo (Curry, Thompson, Green).

Los Cavs por su parte, traían un quinteto sólido. Kyrie Irving y Kevin Love serían, entre otros, los encargados de acompañar a LeBron James.

Estas finales marcaron un antes y un después en la figura de LeBron. Los Cavs lograron la épica y forzaron un séptimo partido tras ir 3-1 abajo en la serie, los primeros en la historia en lograr una remontada de este calibre.

No obstante, los Cavaliers querían terminar la faena. Este séptimo partido fue absolutamente memorable, los 27 puntos de LeBron y su histórico tapón sobre Iguodala junto con el triple de Irving en los instantes finales, hicieron realidad el sueño de unos Cavs que conseguían el anillo por primera vez en su historia.

Foto: Sports Illustrated

El duelo contra los Warriors en las finales se repitió dos veces más, aunque esta vez fue imposible para Cleveland. La incorporación de Durant a los Warriors convirtió a los de la bahía en una dinastía imparable, que los derrotó por 4-1 en 2017 y por 4-0 en 2018.

También cabe destacar la actuación de LeBron durante la temporada 2017-18, la última en los Cavaliers, debido al tremendo mérito que supuso llevar a Cleveland a las Finales NBA. James jugó prácticamente solo, promediando 34 puntos por partido en Playoffs y siendo acompañado por una plantilla bastante mejorable.

Rumbo a Los Ángeles

Foto: Reuters

En la agencia libre de 2018 se produjo uno de los movimientos más mediáticos de la historia de este deporte, LeBron James se unía a Los Ángeles Lakers.

El marketing, el revuelo y la venta de camisetas fueron siderales, sin embargo, el equipo no acompañó al principio. La primera temporada de LeBron vestido de púrpura y oro no fue lo esperado, los Lakers cerraron la 2018-19 con un 37-45 de balance que los dejaba fuera de Playoffs.

Al año siguiente, Los Lakers se reforzaban con la incorporación de Anthony Davis, además de figuras como Rajon Rondo y Dwight Howard.

El año de los Lakers estaba siendo sólido, sin embargo, y aunque parezca contradictorio, la pandemia no hizo más que mejorar la situación de los angelinos.

En un año tan duro, con el fallecimiento de Kobe y la crisis del Coronavirus, el destino les debía un final feliz para esta campaña 2019-20.

Y así fue, Los Lakers llevaron a cabo en la burbuja de Orlando una actuación impresionante durante todos los Playoffs, que culminó en un 4-2 ante los Heat en la final que les permitía lograr el anillo.

Foto: NBA.com

Tras este glorioso paso por la burbuja en 2020, los de púrpura y oro han ido claramente de más a menos. Las tres últimas campañas no han sido malas pero en definitiva no han sido lo esperado.

Las lesiones de piezas clave como Anthony Davis, han mermado a los Lakers en su intento de volver a lograr ser campeones. Aún así, los angelinos siguen siendo un conjunto sólido en el Oeste, llegando a las Finales de Conferencia la pasada temporada contra los Nuggets (vigentes campeones).

LeBron James, record breaker

Foto: NBA.com

Pese a sus 39 años de edad, LeBron sigue logrando éxitos históricos. Ya consiguió convertirse en el líder de anotación de todos los tiempos el 2 de marzo de 2023 ante Oklahoma.

Sin embargo, los récords de LeBron no se quedan ahí. El haber conseguido prolongar su calidad y su excelencia durante 21 temporadas, ha permitido a LeBron James alcanzar registros de auténticos videojuego.

Récords de LeBron James en la NBA (fuente: Sporting News)