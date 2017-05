Hanga lidera al Baskonia para poner el 1-0

Google Plus

El conjunto vasco pone el 1-0 en la serie gracias a las actuaciones individuales de Hanga, Shengelia y Larkin. El 'húngaro volador' demostró por qué ha sido seleccionado como mejor alero de la liga regular con un partido inmenso en ambos lados de la pista. Acabó el encuentro con 17 puntos, ocho rebotes, dos asistencias, dos robos y dos tapones para 24 de valoración. El alero baskonista hizo todo lo que se puede hacer dentro de una pista de baloncesto. Además, 'Toko' y Larkin también fueron claves en la victoria local, anotando 24 puntos entre los dos.

El partido comenzaba con Herbalife apostando por la defensa zonal 3-2 que atascaba el ataque vasco. Los dos primeros ataques baskonistas terminaron en pérdidas y mientras tanto los pío-pío aprovechaban la oportunidad para adelantarse en el electrónico. Sin embargo, Baskonia endureció su defensa y de esta manera consiguió derrumbar el muro construido por los pupilos de Casimiro. Los vascos optaron por salir al contragolpe tras cerrar el rebote defensivo. Un omnipresente Hanga en las labores defensivas conseguía cortocircuitar el ataque isleño y terminar las jugadas corriendo en transición. Pero cuando Herbalife defendía en estático Baskonia no conseguía generar ventajas y de ahí las cinco pérdidas en los primeros cinco minutos de los gasteiztarras. La entrada de Shengelia al parqué ayudó a los azulgranas atacar mejor en el poste bajo y Baskonia se iba en el marcador diez arriba al término del primer cuarto (17-7).

Kuric y Pasecniks eran los únicos que estaban aportando en el conjunto visitante y pusieron a su equipo a cinco puntos al comienzo del segundo cuarto. Pero Larkin cogía las riendas para aumentar la diferencia hasta el 26-17. 'Toko' seguía corriendo al contraataque, hurgando en la herida del Herbalife, y la diferencia seguía aumentando a favor del Baskonia. No obstante, los pío-pío no se rendían y antes del paso por los vestuarios Herbalife se acercó peligrosamente al bloque baskonista (34-28).

Hanga recibiendo el galardón del mejor alero de la liga regular. | Imagen: ACB.COM

La segunda parte iniciaba igual que la primera. Las defensas ganaban a los ataques y ambos conjuntos se encontraban atascados. Entonces, Sito decidió sacar a Ricky Ledo, el nuevo fichaje baskonista, aunque la entrada del escolta no revolucionase el partido. Tuvo un discreto encuentro que acabó con dos puntos y -4 de valoración. Ni Baskonia conseguía irse en el marcador ni el Herbalife reducía la diferencia, y tras un triple sobre la bocina del timonel visitante, Albert Oliver, el partido se iba al último cuarto con todo por decidir (46-38).

A pesar de que Herbalife estaba dominando en el rebote ofensivo, no conseguía anotar en estas segundas oportunidades y Baskonia iba poco a poco escapándose en el electrónico. Un triple de Laprovittola y otro de Voigtmann, le daban la máxima ventaja del encuentro al club de Zurbano (+13), y el mejor jugador del encuentro relevó el buen trabajo de sus compañeros. Adam Hanga campaba a sus anchas en el Buesa para cerrar el encuentro con un triple y un 'coast to coast' con mate a una mano. De esta manera, Baskonia conseguía una renta de 16 tantos, el partido estaba prácticamente sentenciado, pero Larkin todavía no tenía dicha su última palabra. El base norteamericano aprovechó un pase de su compañero 'Lapro' para acabar la jugada en un espectacular 2+1 en 'alley oop'. Saltó hasta el techo del Buesa con su altura de 180 centímetros quedándose colgado del aro. Un espectáculo. El encuentro acabó 71-59 y Baskonia puso el 1-0 en la eliminatoria.

Shengelia ante Báez. | Imagen: ACB.COM

El próximo encuentro de la serie se jugará el próximo jueves 25 de mayo a las 22:00 h en el Gran Canaria Arena. Si baskonia gana el encuentro pasará automáticamente a las semifinales para verse las caras con el ganador de la serie entre Valencia Basket y FC Barcelona Lassa. De momento, los taronja van ganado la eliminatoria por 1-0. No obstante, si ganan los locales en Gran Canaria, el tercer encuentro de la serie se disputará en el Buesa Arena el domingo 28 de mayo a las 17:00 h.