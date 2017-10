Dos temporadas más para Sebastián Henao en el Team Sky

Google Plus

Sebastián Henao en el Tour de Suiza 2017 | Foto: Getty Images

Cuando se habla del apellido Henao en el Team Sky se pensará en Sergio Luis Henao- ganador de la París Niza-, quien tiene un papel protagónico en la escuadra; sin embargo, un poco desapercibido, pero cumpliendo, está Sebastián Henao, ciclista colombiano de 24 años quien ha sabido mantenerse en el equipo profesional desde el año 2014. El 2017 fue un año bastante consistente para Sebastián y le ha bastado para renovar su contrato por dos temporadas más, hasta el año 2019. "Estoy muy, muy feliz de continuar en este gran equipo: Team Sky es mi segunda familia. Es el mejor equipo del mundo. He disfrutado un buen año y he seguido compitiendo al más alto nivel. Cada temporada espero mejorar", declaró el colombiano luego de su renovación.

Con apenas 24 años de edad, Henao ha competido y terminado en cuatro ocasiones el Giro de Italia (2014 hasta 2017). En dos de las cuatro participaciones ha sido el mejor posicionado del Team Sky en la clasificación general; en el año 2014, su primera participación, culminó en la casilla 22 y en la edición del año 2016 finalizó 17. Es claro que el Giro de Italia es su competencia, por ello, Sebastián ha posicionado esta carrera como su principal objetivo, “Mi gran objetivo para el próximo año es el Giro d'Italia. Me encantaría ganar la mejor camiseta juvenil”. Igualmente, aunque esperar posicionarse en la escuadra, mantiene cautela ante su rol, “Pero en general, mis objetivos siguen siendo los mismos: apoyar a los líderes del equipo en todas las competiciones y seguir creciendo como ciclista”, afirmó Sebastián.

Su desarrollo y apoyo a los líderes en las carreras World Tour de la temporada 2017 le han permitido tener la confianza de sus entrenadores, tanto que se espera que cumpla con algunos objetivos personales, además de seguir con su labor, “Este año fue interesante ver qué tan bien se presentó en algunas grandes carreras WorldTour como Tour Down Under, Paris-Nice o el Giro de Italia. Hizo un trabajo realmente sólido para el equipo, pero ahora es el momento de comenzar a obtener algunos resultados para él también”, afirmó Xabier Artexte, entrenador del Team Sky. Con esto, está casi todo dado para que no sólo sea Sergio Luis Henao quien resalte como colombiano en la escuadra británica, sino también su primo Sebastián Henao.