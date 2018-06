Cara a cara Inglaterra vs Bélgica: posición por posición del mejor partido de la fase de grupos

Google Plus

Cuando se realizó el sorteo que determinó los equipos que conformaban todos los grupos de la primera fase de la Copa del Mundo, el panorama futbolístico analizaba los principales choques que se darían en esta fase previa, resaltando por encima de todos el Grupo G, siendo el único de los grupos que reunía a dos de las favoritas: Inglaterra y Bélgica.

El combinado de Roberto Martínez se presentaba en la cita con una la de las mejores aglutinaciones de jugadores de nivel del torneo, destacando sorprendentemente dos estrellas de la propia liga inglesa (Hazard y De Bruyne), la cual es la única representada dentro del otro combinado nacional, los hombres de Gareth Southgate.

El Estadio de Kalingrado acogerá el plato fuerte de este grupo, con ambos equipos habiendo cumplido las expectativas y situándose empatados a puntos por sus sendas victorias frente a Túnez y Panamá que se presentaban como teóricamente asequibles para ambas selecciones.

Dos conjuntos repletos de estrellas que llegan de golear en sus última jornada, se antoja esencial la cantidad de duelos individuales que se darán en un choque que estará hasta arriba de calidad y talento, y en el que se enfrentarán al mismo tiempo dos técnicos con ideas no tan dispares acerca del planteamiento táctico de sus planteles.

El estadio de Kalingrado acogerá el encuentro entre Bélgica e Inglaterra. Fuente: FIFA.

Para dotar a los cara a cara de este gran encuentro de un mayor equilibrio analizando posición por posición, se cuenta con la ventaja de que ingleses y belgas emplean una disposición sobre el césped con un sistema de 3 centrales, dos carrileros y un nueve de referencia con centrocampistas que intercambian posiciones moviéndose por todo el frente de ataque.

Jordan Pickford vs Thiabaut Courtois

Choque entre dos porteros que han gozado de una temporada buena a nivel individual y floja en lo colectivo, siendo el belga un referente en la posición de arquero desde hace años en el panorama internacional, mientras que, por su parte, Pickford se ha hecho con la titularidad de los Pross en la competición debido a su completo curso en el Everton por delante de Jack Butland.

El meta belga viene de encajar 3 goles en 2 partidos en los que no pudo hacer nada por evitarlos al igual que su competidor en el bando contrario al que le metieron 2 goles sin que se le pueda echar en cara.

La diferencia de galones es evidente, pero el meta británico quiere demostrar que está listo para hacer olvidar los fantasmas del pasado que acechan a la portería de los Three Lions. En el partido, tendrán a buen seguro mucho que decir y trabajo por delante dado el arsenal ofensivo y vocación contra golpeadora de los dos conjuntos, requiriéndoles un alto grado de concentración durante los 90 minutos, factor en el que el guardameta del Chelsea es un baluarte.

John Stones vs Dedryc Boyata

Ejes de la defensa de ambos equipos, el central del Manchester City presenta un mayor gusto por la salida de balón jugada, ofreciendo una elegancia que le pasa factura en otros aspectos como la contundencia o la concentración, mientras que el jugador del Celtic de Glasgow se prodiga mayormente por su contundencia y solidez atrás.

Boyata está ante su gran oportunidad. Fuente: FIFA.

Una de las facetas en la que ambos coinciden, es en la potencia en el juego aéreo, siendo fundamentales en las jugadas de estrategia por la gran estatura de ambos, acostumbrando a marcar goles tal y como hiciera en la anterior jornada Stones cuando obtuvo un doblete frente a Panamá.

Sin problemas por la falta de nivel de los rivales hasta ahora, tendrán frente a ellos su primer gran reto a escala nacional, debiendo demostrar el Citizen que está madurando y adquiriendo galones, mientras que el defensa nacido en Uccle tratará de consolidarse como recambio de garantías del lesionado Kompany.

Kyle Walker vs Toby Alderweireld

Diferentes en absolutamente todas las características tanto físicas como técnicas, el rendimiento de ambos se antoja fundamental en los esquemas de sus equipos.

El belga, rocoso, contundente y con una planta imponente, sus cualidades de defensor a la vieja usanza le convierte en el bastión de la primera línea del equipo.

Por su parte, Walker se ve reconvertido de lateral a central, posición en la que ya le probó Guardiola en partidos como el de la vuelta de semifinales de Champions League donde ofreció buen nivel. Se le nota la inexperiencia en esta posición en jugadas como la que casi le cuesta un susto en la primera jornada a su selección, cuando Walker soltó un codo que propició un penalti y el empate de Túnez. Sufrirá frente a Lukaku, Hazard y Mertens.

Harry Maguire vs Jan Vertonghen

Personificación de los defensores de antaño, duros en el marcaje, potentes en el juego aéreo y que no se complican con el balón en los pies al no ser su principal virtud.

El jugador belga cuenta con una mayor experiencia en la élite, lo que le aporta un valor añadido frente a su competidor, pero el central de los Foxes está cuajando un gran torneo al frente de la línea de 3, otorgando seguridad y potencia a su propia área.

Su función en el encuentro será la de evitar que les cojan la espalda los atacantes del rival dada la rapidez que tienen ambos conjuntos para salir al contragolpe, pudiendo los dos centrales ser los principales damnificados de la línea de tres por su deficit de velocidad punta.

Kieran Trippier vs Thomas Meunier

Los dos principales beneficiados hasta el momento del sistema de carrileros que les permite a ambos explotar sus habilidades ofensivas, parcela en la que están aportando un mayor dinamismo y verticalidad al ataque de su equipo.

Trippier se está consolidando como un gran carrilero. Fuente: FIFA.

El del Tottenham se están consagrando en esta cita mundialista como un especialista en la posición, asumiendo galones en ataque y siendo vital en la confección de jugadas por su banda para Inglaterra.

Meunier por su parte, más vertical y veloz que su anejo en el puesto, cuajó un partido redondo frente a Túnez, realizando diagonales que tuvieron su recompensa en forma de asistencia a Lukaku.

Dos puñales diferentes pero capitales en sus esquemas, aportando desequilibrio y potencia en el flanco derecho.

Ashley Young vs Yannick Carrasco

La banda izquierda de ambos equipos está comandada por dos jugadores que han ido retrasando su posición progresivamente en sus carreras, habiendo empezado ambos como puñales en los extremos del ataque, a realizar la función de carrileros adquiriendo competencias defensivas.

Más acostumbrado el del Manchester United a realizar tareas defensivas por su mayor experiencia de lateral, está rindiendo de manera óptima en el torneo con una proyección ofensiva de gran calibre en su flanco.

En cuanto a Carrasco, se está adaptando aún a su rol defensivo, donde sufre lagunas escandalosas en momentos puntuales lo que supone un punto débil a tener en cuenta del equipo belga, pero que lo compensa con su asociación y desborde en labores de ataque donde es un superdotado.

Jordan Henderson vs Axel Witsel

El capitán en inglés es el corazón de este combinado, el líder del vestuario donde su labor en el medio del campo es la de distribuir el cuero y aportar rigor táctico a la defensa. Su rendimiento está siendo discreto pero nadie duda de su compromiso y labor de equipo, siendo el primer hombre que ayuda a la salida de balón tratando de conectar la defensa con los mediocampistas, tarea que, como se indica, aún no está realizando en su mejor nivel.

Henderson y Stones, abrazándose tras un gol. Fuente: FIFA.

Su pareja de baile en el centro será un hueso duro de roer, pero que en este Mundial está pagando su experiencia en China, debido a que se le ve desconectado en momentos puntuales, desordenado y sufriendo cuando combinan en su zona de influencia.

Su lucha será por ver quién es más capaz de hacer llegar la pelota a los jugadores creativos y cual de ellos se encarga de establecer el orden en la zona donde debería de generarse el fútbol de creación.

Dele Allí vs Kevin De Bruyne

Llegará tocado el centrocampista del Tottenham, de modo que su presencia o la de Loftus-Cheek, dependerá hasta el último momento del seleccionador británico.

Con todo, se antoja uno de los mejores duelos del campeonato, dos mediocentros diferentes pero igual de talentosos, más influyente en el juego el del Manchester City en Bélgica por su rol de estrella compartida con Eden Hazard y por su labor de "todocampista", partiendo desde mucho más atrás que Dele Allí.

Habilidosos con el balón ambos y creativos en la elaboración, se espera que Bélgica acumule en e centro un jugador más puesto que el jugador Spur jugaría en un posición más de mediapunta, pero ambos siendo asiduos en el intercambio posicional para desconcertar a la defensa rival. Otra de las características de este duelo sería el recurso del disparo lejano donde los porteros deberán andarse con ojo por la calidad en el golpeo de los dos jugadores. Son el futuro del fútbol de estos próximos cuatro años.

Jesse Lingard vs Dries Mertens

Dos jugadores que vienen realizando una gran primera fase, el del Nápoles, haciendo valer su condición de estrella entre el elenco de jugadores de gran calidad en el que se ve envuelto y destacando por su electricidad en momentos difíciles como contra Panamá cuando el equipo estaba atascado y se sacó una volea espectacular para abrir la lata.

Por su parte, Lingard hizo lo propio en el 6-1 frente a los mismos panameños, con un golpeo certero desde lejos tras combinación al borde del área, suponiendo uno de los mejores goles de la jornada. Su compromiso defensivo está destacando también y se le ve motivado y en un gran momento de forma.

Atacantes que aportan desequilibrio y buena capacidad asociativa, se mueven constantemente entre líneas para abrirse hueco entre los defensores. Su momento de forma les convierten en el "as en la manga" de sus conjuntos puesto que no cuentan con el mismo renombre que algunos de sus compañeros, pero su estado de forma les hacen un arma letal en el juego, a la par que cruciales para el devenir de sus equipos en la competición.

Raheem Sterling vs Eden Hazard

Hazard se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo. Fuente: FIFA.

El desborde de las dos selecciones, uno más vertical y el otro más habilidoso en espacios cortos, velocidad contra elegancia, potencia frente a liderazgo.

Sterling y Hazard están teniendo papeles diferentes en sus equipos pero los dos siendo piezas claves en los espacios finales de jugada.

Sterling, bucador de espacios y dotado de una endiablada velocidad que atemoriza a cualquier defensor, está cuajando unos primeros partidos en los que se le ve menos enchufado que en los amistosos de preparación, pero está persistiendo en su desajuste de las defensas con su movilidad por todo el frente del ataque, habiéndole otorgado Southgate libertad de movimiento.

Pero enfrente no se encuentra un cualquiera, si no uno de los mejores jugadores del torneo hasta la fecha.

Edem Hazard se está consagrando como el buque insignia de estos Red Devils que amenazan al mundo con su amplio arsenal ofensivo, comandados por un habilidoso atacante belga que no está dejando indiferente a nadie con su determinación en el juego y capacidad para crear peligro y desequilibrio en los rivales. No se esconde, busca participar en toda jugada recibiendo y encarando la meta contraria, se está asociando con Carrasco en su banda izquierda y trazando diagonales al área, buscando internarse en ella, con éxito, debido a que ha obtenido ya 2 goles y 1 asistencia.

Ambos equipos se han jactado de tener los contragolpes más efectivos de la competición, siendo fundamentales la velocidad de Sterling y la conducción del jugador del Chelsea para que estas jugadas desemboquen en peligro.

Harry Kane vs Romelu Lukaku

La dinamita, la pólvora, la definición, la efectividad, la potencia, los goles, la garra, la energía, la referencia ofensiva, los killers.

Estos son algunos de los calificativos que merece este último duelo en la punta de ataque de ambos combinados nacionales. Voracidad y potencia al frente de dos equipos que aspiran a llevarse el trono mundial.

Los dos equipos más goleadores del campeonato hasta la fecha, se ven frente a frente en esta última jornada, en plena lucha por el pichichi en juego.

5 goles para el delantero inglés y 4 para el rematador belga. Los dos jugadores en llegan enchufados a este duelo, habiendo obtenido un hat trick y un doblete respectivamente, y materializando cada ocasión que les llega para introducir el cuero dentro de la red.

El nueve inglés está en racha. Fuente: FIFA.

Como depredadores del área, están abanderando el juego en últimos metros de sus selecciones, aportando virtudes parecidas en ciertos aspectos, pero difiriendo en otros.

Lukaku, más corpulento y físico que el del Tottenham, está completando un gran torneo no solo por las estadísticas si no por la cantidad de desmarques y juego asociativo que está aportando, unido a su característica capacidad de lucha con las defensas, siendo más que un tanque de área y sirviéndose de recursos para generarse él mismo ocasiones de la nada. Está ante su gran reto, ahora le tocará demostrarlo frente a una grande.

Por parte de Hurrikane, todos conocen de su facilidad para el gol, pero se minimiza la gran capacidad de generar fútbol que tiene cuando cae a banda izquierda para intercambiar posiciones, donde desajusta a los rivales tirando desmarques combinando con los carrileros que resulta muy difícil de defender para la mayoría de equipos. Pichichi hasta el momento, su último partido confirma su estado de forma debido a que no cuajó un fútbol de espectáculo, pero las rachas tienen lo que le pasa al delantero británico que, aunque no lo busque, los goles llegan casi sin querer. Su liderazgo, similar al de Hazard, quedo patente en el primer encuentro cuando salvó a su equipo del empate con un gol en el último minuto.

Gareth Southgate vs Roberto Martínez

Entrenadores con planteamientos semejantes pero no idénticos, su importancia a los carrileros les otorga mayor anchura en el ataque y seguridad en las jugadas a balón parado atrás.

El entrenador inglés está dotando de un juego de estrategia sublime a su selección mientras que al catalán se le echa en cara su falta de recursos en la elaboración del juego.

Son dos técnicos que son conscientes de las capacidades de sus equipos, de modo que el inglés, presenta una convocatoria sin un jugador de último pase, dotado de creatividad en la zona de medios, mientras que el belga podría emplear un sistema parecido, al retrasar al De Bruyne para que la zona de tres cuartos la ocupe entera Hazard y no se solapen tratando de llevar el peso ofensivo.

Hasta le fecha, ambos conjuntos no tratan de salir jugando y realizar largas posesiones si no que emplean un fútbol directo y sin miramientos, debido a la facilidad para crearse oportunidades de sus planteles. Los contragolpes se antojan esenciales para Bélgica especialmente, pero Inglaterra también depende en gran medida de este tipo de jugadas, de modo que se espera un duelo directo sin contemplaciones y con un ritmo no apto para cardíacos.