Perú se despide de Rusia con una sonrisa

Hay formas de despedirse de un torneo como es la Copa del Mundo. Si en la segunda jornada tu equipo ha sido eliminado, algunos entrenadores optan por dar minutos a los minutos habituales, como fue el caso de Egipto. Sin embargo, muchos equipos siguen con la misma ambición y pese a que no tienen posibilidades de llegar octavos, juegan con más hambre que incluso las selecciones que sí tienen opciones.

Ese ha sido el caso de Perú. Después de dos encuentros donde la fortuna no se alió con la franjirroja, el cuadro entrenado por Ricardo Gareca ha vencido con justicia a Australia (0-2). Un triunfo que no vale nada y a la vez lo vale todo. No servirá para que el combinado esté en los octavos de final pero sí permite a los aficionados peruanos irse de Rusia con la cabeza bien alta y con el respeto del mundo del fútbol.

La sonrisa peruana contrasta con la decepción australiana. Los Socceroos acabaron el partido desquiciados, pues estuvieron al nivel que se espera y eso que eran ellos los que sí tenían opciones de dar la sorpresa. El equipo de Bert van Marwijk tenía que ganar y esperar a que Francia venciera a Dinamarca. Al final, ni una cosa ni la otra. Derrota de los auriverdes y empate sin goles entre galos y nórdicos.

Fotografía: Michael Steele/Getty Images

El partido empezó con muchas alternativas. Perú, fiel al estilo Gareca, intentó llevar la iniciativa durante los primeros compases del encuentro, pero poco a poco Australia empezó a arrebatar el balón a la franjirroja. Los Socceroos, acostumbrados a aguantar atrás y hacer daño al contragolpe, decidieron llevar el peso del partido. Buena culpa la tuvo Mile Jedinak. Pivote por naturaleza, se animó en más de una ocasión a llegar a la frontal del área.

Fue entonces cuando a Perú le pasó lo que no le había ocurrido en los dos primeros partidos. El equipo sudamericano no había tenido ninguna fortuna de cara a portería. Por la izquierda, por la derecha, con pases filtrados al interior del área, con jugadas a balón parado e incluso desde el punto de penalti. No hubo forma de marcar a Dinamarca y Francia. Pues así las cosas, a la primera ocasión contra los australianos, el balón al fondo de la red.

Pase en profundidad hacia Paolo Guerrero, el delantero del Flamengo aguanta en el pico del área, lee el desmarque de André Carrillo y pone un pase medido por arriba. El remate del extremo peruano es exquisito. Volea cruzada, ajustada, fuera del alcance de Mathew Ryan.

Fotografía: Michael Steele/Getty Images

Australia necesitaba desesperadamente un gol antes del descanso y ocasiones no le faltaron. Tom Rogic fue el que llevó el peso de los Socceroos en ataque y dispuso de dos buenos disparos para empatar el partido. Se encontró sin embargo con de Pedro Gallese, muy seguro durante los 90 minutos. La más clara para los asiáticos llegó al borde del descanso. Gran servicio filtrado de Jedinak hacia Behich, el lateral pone el pase de la muerte hacia Leckie y cuando el extremo australiano empujaba el balón, Advíncula en línea de gol tocó lo justo para desviar el esférico a córner.

Se esperaba una segunda parte con el mismo guion. Una Australia necesitada iba a tomar la manija del partido mientras que los peruanos irían a esperar su oportunidad. Y dicha oportunidad llegó justo después de la reanudación. Flores filtraba el balón al área, la pelota rebota en un jugador auriverde y aparece Paolo Guerrero para enganchar un remate acrobático al que nada puede hacer Ryan. Segundo disparo y segundo gol para Perú.

Aunque Van Marwijk movió el banquillo con la entrada de Cahill y Arzani, Australia pareció bajar los brazos con el 0-2. Más aún cuando una posible remontada no servía de nada. Dinamarca y Francia seguían empatados y ninguno de los dos conjuntos hacía grandes esfuerzos por marcar. Las tablas clasificaban a los nórdicos y le daban el primer puesto a los galos. Ambos se conformaban con no hacerse daño.

Resumen Australia 0-2 Perú

Con este resultado, Perú adelante precisamente a Australia y terminará el Grupo C como tercera. Cómo hubiera cambiado la situación si Christian Cueva hubiera anotado el penalti contra Dinamarca. Los Socceroos se marchan de Rusia como colistas y además con un sabor amargo en lo que se refiere al ataque. Los dos goles que anotaron llegaron desde el punto de penalti.