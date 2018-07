Welbeck, ni siquiera en el último partido

Google Plus

Lo que comenzaba siendo una oportunidad para terminar de la mejor manera posible una temporada que volvía a estar marcada por las lesiones, ha terminado siendo un verdadero suplicio. Este Mundial no ha hecho sino refrendar la idea de que Danny Welbeck sigue viendo pasar el tren del protagonismo en esto del fútbol. El delantero del Arsenal apenas ha contado con once minutos en una cita que le hará preguntarse muchas cosas. Y es que, ni siquiera en el partido por el tercer y cuarto puesto fue importante para un Gareth Southgate que introdujo cinco cambios en su once inicial respecto al dispuesto en su anterior encuentro frente a Croacia. Si bien la mayoría de ellos fueron en el centro del campo, la polivalencia de Welbeck bien podría haberle abierto un hueco.

No fue así, y lo peor estaba por llegar. Tras ir perdiendo desde los primeros minutos, los Three Lions necesitaban una remontada para ocupar el tercer escalafón de un pódium que poco prestigio tiene. Sin embargo, y contrario a la necesidad que manejaba el equipo, el seleccionador británico no arriesgó en exceso con las sustituciones. Rashford por Sterling, Dele Alli por Loftus-Cheek y Lingard por Rose fueron las novedades que introdujo un Southgate que terminó viendo como su equipo se deshacía ante una Bélgica mucho más unida, con una idea más ofensiva y, sobre todo, más clara.

Aunque el caso de Welbeck llama la atención, más lo hace, si cabe, el de Jamie Vardy. El jugador del Leicester ha tenido una temporada con mucha más regularidad y, por ende, más opciones de cara a un gol que ha conseguido en 23 ocasiones entre liga y copa. Sin embargo, su participación en el Mundial se reduce a cuatro partidos en los que ha sumado 157 minutos. Solo una titularidad, ante Bélgica en el tercer partido de la fase de grupos, y tres suplencias es de lo que ha dispuesto un Vardy que, al igual que Welbeck, se preguntará si Sterling lo ha hecho mucho mejor. El del Manchester City no ha aportado lo que se esperaba de él y solo Harry Kane, que termina el torneo como máximo goleador, parece ser el destacado en la parcela ofensiva.