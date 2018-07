Once de la semana 21: Los Loons y su camino hacia la gloria

Google Plus

La semana 21 de esta temporada 18 de la Major League Soccer nos ha dejado, nuevamente, al jugador de Minnesota United como protagonista de la jornada. Darwin Quintero, también conocido como 'El Científico del Gol', realizó un extraordinario partido en el que llevó a su equipo hacía la victoria ante un siempre complicado LAFC. El equipo de Minnesota está siendo la gran revelación de las últimas jornadas.

Varios jugadores, aparte del ya mencionado Darwin Quintero, vuelven a ser protagonistas en este once de la semana MLS. Es el caso de Piatti y Josef Martínez. En el caso del jugador de Montreal Impact, Piatti, demostró una semana más la dependencia que el equipo canadiense tiene depositada en el portero argentino.

Sin un nivel de dependencia tan elevado, pero siempre fundamental, se encuentra Josef Martínez en Atlanta United. El equipo del 'Tata' Martino ha logrado juntar a un grupo de jóvenes jugadores que demuestran tener hambre de goles y de jugar bien al fútbol.

Josef Martínez con Atlanta United. Fuente: Atlanta United

La MLS está más abierta que nunca. En la Conferencia Oeste, FC Dallas parece que empieza a perder fuerza, lo que está permitiendo a sus perseguidores seguir luchando por el liderato. También, el mal estado de forma de Sporting de Kansas City está abriendo aún más la disputa por posiciones de playoffs. Minnesota United, Houston Dynamo e incluso Vancouver Whitecaps están al acecho de los rivales más débiles. Por supuesto, si algo nos ha enseñado la Major League Soccer es que nunca se debe dar por muerto a ningún equipo. Seattle Sounders acabará luchando por entrar en playoff.

Darwin Quintero está siendo la revelación de los fichajes invernales

Aunque, si merece la pena destacar el partido de un equipo, sin duda es el de Minnesota United. La delantera del equipo, compuesta por Christian Ramírez y Darwin Quintero está a un nivel espectacular, que junto al buen partido del portero Shuttleworth, acabaron hundiendo a LAFC. Deja de ser casualidad la consecución de buenos partidos que lleva fraguando la franquicia de la Conferencia Oeste. Si bien el equipo la temporada pasada no obtuvo un rendimiento idóneo, este año de momento están luchando por posiciones de playoffs. No se les puede exigir más, pero tampoco menos.

Christian Ramirez y Darwin Quintero. Fuente: MNUFC

Diferente es la Conferencia Este. Los equipos que lideran la lucha por la primera posición no parecen perder fuerzas. Atlanta United, New York City y New York Red Bulls continúan su lucha por la primera posición de la Conferencia Este. En la parte baja, destaca el pésimo estado de forma de Orlando City. Por parte de Atlanta United, es muy importante enfocar la atención en Josef Martínez. El goleador venezolano está rompiendo todas las estadísticas de la temporada regular MLS. Con 22 dianas, el jugador va camino de destrozar todos los récords imaginables.

11 de la Semana. Fuente: MLS

Once de la Semana

Shuttleworth: El portero de Minnesota United volvió a transmitir seguridad a la defensa. Atajando las insistentes llegadas de LAFC, logró contener los constantes bombardeos de LAFC y dar la oportunidad a Minnesota de sentenciar a la contra. El portero se volvió enorme bajo los palos.

Fanni: Gran partido del defensa de Montreal Impact en el siempre complicado Providence Park. El equipo consiguió un valioso empate que mantiene las posibilidades de playoff intactas.

Kim: La solvencia defensiva del jugador fue fundamental para asegurar la victoria de Seattle Sounders en el decisivo partido ante Vancouver Whitecaps. Las constantes llegadas del equipo canadiense se vieron frustadas por la gran actuación de Kim.

Ciani: El partido de lo jugador de LA Galaxy fue simplemente brillante. Además del importante gol para sentenciar el partido, fue un auténtico muro en el que Philadelphia Union se estrellaba una y otra vez al intentar batir la portería de LA Galaxy.

Loderio: Nunca de por muerto a Seattle Sounders. El jugador era conocedor de la importancia del partido ante Vancouver y mostró su mejor versión con dos goles en media hora para sentenciar el partido. Seattle sigue con vida.

Trapp: Imposible ser más decisivo. El jugador se ha ganado un sitio en el once de la semana con un tremendo zapatazo en el último suspiro del partido para dar la victoria a Columbus Crew y mantener al equipo una semana más en posiciones de playoffs.

Osorio: El jugador le ha dado un balón de oxígeno a Toronto FC con su imporante gol en casa de Chicago Fire. Una nueva derrota, e incluso un empate, hubieran supuesto casi la sentencia para el actual campeón de la MLS.

Piatti: Buen partido del potrero argentino que fue fundamental para su equipo en el Providence Park. Cerca estuvo de conseguir el gol, pero la brillante actuación ofensiva le han dejado un puesto en el 11 semanal de nuevo.

Martínez: El hombre gol de Atlanta United. 22 dianas lleva el jugador en su cuenta particular y no parece cansarse. Atalanta quiere esta edición de la MLS y para ello cuenta con uno de los mejores goleadores de los últimos tiempos de la liga.

Ramírez: El jugador de Minnesota United lleva ya tres jornadas realizando buenas actuaciones que de momento le han servido a Minnesota para seguir arriba por la lucha por posiciones playoff. Doblete del jugador.

Quintero: Impresionante una vez más la forma de jugar del jugador. Sin duda se ha convertido en la pieza fundamental del proyecto de Minnesota United. Rara vez los goles y asistencias del equipo no tienen su sello.

Como entrenador de la semana se ha seleccionado a Adrian Heath, de Minnesota United. En el banquillo, han entrado Willis (Houston Dynamo), Kallman (Minnesota United), Parker (Red Bull New York), Roldan (Seattle Sounders), Davis (Red Bull New York), Ibarra (Minnesota United), Alessandrini (LA Galaxy).