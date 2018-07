Previa Juventus - Bayern: un duelo de campeones

La Juventus arranca sus amistosos de pretemporada en una competición con un caché envidiable y cada vez con mayor importancia y repercusión. Para los pupilos del nuevo técnico bávaro, Niko Kovac, será la segunda prueba en esta competición que hasta el momento ha estado dominada por los clubes alemanes, con las victorias de Bayern y Dortmund en los tres encuentros que se han disputado hasta la fecha, uno en Alemania y los otros dos en suelo estadounidense.

Diferentes momentos desde los banquillos

Niko Kovac fue confirmado al término de la pasada campaña como nuevo entrenador del conjunto bávaro tras su gran temporada en el Eintracht Frankfurt, donde curiosamente logró su primer título desde los banquillos con una victoria en la DFB Pokal ante el que acabaría siendo su futuro equipo. El técnico croata-alemán tiene así la posibilidad de demostrar su valía en uno de los equipos más poderosos de todo el continente europeo. En similitud con la Juventus, ambos dominan la liga local en los últimos años y poseen una cantidad de recursos económicos y futbolísticos del más alto nivel, lo que les permite -y exige- ser candidatos a todo año tras año, con la mirada siempre puesta en una Champions League que en el último lustro ha tenido nombre y apellido.

Allegri en una rueda de prensa de la Juventus | Foto: Getty Images

Sin embargo el momento en los banquillos es muy dispar. Mientras Kovac debe aclimatarse a una nueva plantilla y a una filosofía de juego muy diferente por capacidades y calidad, a pesar de conocer ya el club por su pasado como futbolista donde militó por dos temporadas en el conjunto bávaro, Allegri ya está más que asentado en un club donde ha implantado su estilo y que ha ido confeccionando con el paso de las temporadas, haciendo un equipo más temible con cada nueva campaña que se avecinaba. Aunque seguramente este verano haya alcanzado su punto álgido con la contratación de un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo. Se ha ido una leyenda del fútbol mundial como el símbolo bianconero 'Gigi' Buffon para que llegue otra como el luso. Se entiende que aún quedan movimientos por ver en las oficinas de Vinovo, pero el golpe sobre la mesa con la contratación del ex del Real Madrid supone un extra a la hora de pensar en la orejona.

Sin la opción de ver a Cristiano

Cristiano Ronaldo en su llegada a Turín | Foto: Getty Images

A pesar de ser posiblemente el movimiento del verano, el partido entre dos de los colosos de nuestro continente no podrá contar con uno de los principales alicientes de esta pretemporada; ver a Cristiano Ronaldo vestido de bianconero sobre el césped. El luso, junto a la gran mayoría de mundialistas juventinos, no estará en la concentración del equipo turinés en su gira por Estados Unidos. Al igual que su rival, un Bayern de Múnich que no podrá contar con una de sus estrellas, James Rodríguez, por el mismo motivo o Arturo Vidal por estar aún recuperándose de su lesión de rodilla. A pesar de no tener a estos alicientes en este espectacular torneo, estos partidos suponen una oportunidad para todo aficionado de ver a jóvenes promesas quizás más desconocidas para el público general que a lo largo de la temporada pueden pasar más desapercibidas, pero que es en estos encuentros donde se juegan la posibilidad de contar con mayor protagonismo durante la campaña.

Antecedentes

Juventus y Bayern se han enfrentado en diez ocasiones en partido oficial a lo largo de su historia, todas ellas en encuentros de Champions League, con un balance favorable para los bávaros, que ganaron la mitad de los duelos (5), mientras los italianos solo salieron victoriosos en tres de ellos. El contexto de su próximo duelo no podía ser más diverso, pero en un choque entre dos colosos de la historia de este deporte, más allá de probaturas y caras nuevas, es siempre un espectáculo digno de ver. Y más en Estados Unidos, donde de esto hacen ya una tradición.

Onces probables