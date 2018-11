Aubameyang, jugador del mes de octubre para EA Sports

El Arsenal está de enhorabuena. Tras haber sellado su acceso a la siguiente ronda de la UEFA Europa League después de empatar ante el Sporting Club de Portugal, ahora puede presumir de contar con el mejor jugador del mes de octubre en sus filas. Pierre-Emerick Aubameyang ha sido elegido por los internautas como el mejor jugador del décimo mes del año, superando a Ross Barkley (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Anthony Martial (Manchester United), Mat Ryan (Brighton) y Callum Wilson (Bournemouth). Por fin el gabonés ha podido tener el privilegio de posar con el trofeo de mejor jugador y con el reconocido cartón estadístico de EA Sports, patrocinador oficial de la Premier League.

Los méritos que ha hecho el jugador Gunner no han sido pocos. A pesar de que solo ha disputado tres partidos ligueros en este pasado mes de octubre, lo cierto es que su rendimiento ha estado por encima de lo esperado. Ante el Fulham, primer rival del Arsenal, destacó con dos goles y una asistencia tras salir desde el banquillo. Aprovechó así sus minutos sobre el terreno de juego, pues Aubameyang puede presumir, además, de ser el asistente del escogido como mejor gol del mes de octubre, el de Ramsey frente a los Cottagers. Esta buena actuación, sin embargo, no le valió para ser titular en el siguiente partido de Premier. De nuevo Emery le daba entrada desde el banquillo y, una vez más, el ex del Borussia Dortmund respondía con goles. Otra vez dos, aunque en esta ocasión frente al Leicester City y con el Emirates Stadium como escenario. Para finalizar su excelente mes, Aubameyang anotaba otro gol más, su quinto en octubre, en la visita de los Gunners a Selhurst Park, un partido que terminó en empate a dos.

Aubameyang dejó una media de un gol cada 27 minutos en octubre

Así pues, el delantero, que ha declarado querer seguir mejorando, puede presumir de haber dejado una media en liga de un gol cada 27 minutos en el mes de octubre. Su asociación con Alexandre Lacazette, su sacrificio en tareas defensivas y su buena relación con la grada hacen del gabonés uno de los iconos de un Arsenal que vuelve a tener a un jugador en estos menesteres por primera vez desde marzo de 2015, cuando Giroud fue el escogido.