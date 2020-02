Guía VAVEL MLS 2020: Toronto FC 2020, recuperar el trono 

‘El Rey en el Norte’ ha recuperado parte de su gloria, después de un año en el que volvieron a los PlayOff’s y se quedaron a un paso de lograr su segunda estrella en el escudo. La imagen dada fue desconocida hasta el momento, sorprendiendo con un juego colectivo y con Pozuelo como futbolista más determinante. Fue esa capacidad para reinventarse donde los canadienses mostraron su gran mejoría, algo que todos los equipos que aspiran a estar en lo más alto se ven obligados hacer temporada tras temporada. Con el paso de los años, Toronto FC se ha ido convirtiendo en uno de los mejores equipos de la competición, lo que le ha permitido disputar tres finales en cuatro años. La continuidad en el proyecto y el trabajo realizado ha sido la clave del éxito en todo este tiempo, y parte de culpa lo tiene el haber mantenido un gran número de jugadores con los que consiguió proclamarse campeón hace un par de temporadas. Por ello, ‘The Reds’ continuará trabajando en base a esta idea, realizando movimientos concretos que le den mayor profundidad al plantel y así conseguir llegar a la parte final de la temporada en plenas condiciones, algo que le lastró sobre todo en el momento más importante de la pasada campaña. El objetivo de los canadienses no es otro que ganar, ganar y ganar.

Los canadienses vivieron una temporada bastante convulsa en la que iniciaron con resultados bastante dispares, ganando con facilidad los primeros encuentros. Cinco victorias en ocho partidos donde desplegaron un juego muy efectivo e hicieron olvidar los malos resultados de 2018. Sin embargo, con el paso de las semanas, lo que antes fueron buenos resultados y alegrías, se tornaron en derrotas, llegando a estar más de nueve jornadas sin sumar tres puntos. Pero la esperanza de los PlayOff’s nunca se perdió, el equipo sabía de las posibilidades a final de temporada y que los resultados terminarían por llegar, y eso es lo que ocurrió. Superado el ecuador de la temporada, Toronto FC empezó a salir de la crisis de resultados que vivía, ganando y perdiendo partidos a partes iguales. Fue en las últimas nueve jornadas cuando los canadienses terminaron de consolidar sus opciones, puntuando de manera continua en nueve ocasiones y certificando su presencia en la post temporada un año después. Salvo en la primera eliminatoria en la que superó a DC United, la siguientes las jugó como visitante, desplegando un juego muy sólido y llegando la final de la MLS Cup. Sin embargo, en la final no tuvieron opción, Seattle Sounders FC fue notoriamente superior, terminando con las esperanzas de los canadienses, pero mostrándoles el camino a seguir.

Los canadienses no han sido uno de los equipos más activos de la ventana de incorporaciones durante la off season. La confianza en su actual plantilla los ha llevado a realizar sólo un fichaje, aunque también firmaron a tres Homegrown Players, subiendo la nómina de este tipo de jugadores a nueve. El defensa Rocco Romeo y los atacantes J. Marshall-Rutty y Jayden Nelsen comenzarán a buscar minutos en la primera plantilla. El único futbolista que ha llegado de fuera ha sido Pablo Piatti desde el RCD Espanyol. El delantero argentino ocupó la plaza de Designated Player dejada por Michael Bradley y su llegada es la búsqueda de un complemento en la delantera para Altidore. En el capítulo de salidas, Toronto FC dio la baja a varios jugadores, muchos de los cuales apenas tenían presencia en el equipo ni contaban con minutos. La única salida importante fue la del francés Nicolas Benezet, que tras volver a Francia firmó por Colorado Rapids para regresar a la MLS. Dos veteranos en la competición como Drew Moor o Ashton Morgan también abandonaron el equipo al no renovar sus contratos, tomando ambos el camino de las ‘Montañas Rocosas’, reforzando a los Rapids y Real Salt Lake, respectivamente. Jay Chapman, uno de los jugadores con mayor progresión de los canadienses, salió en los primeros días de la off season para firmar por un recién llegado como Inter Miami CF.

Entrenador: Greg Vanney

Si hay un entrenador infravalorado en la competición norteamericana ese es Vanney. El técnico estadounidense ha demostrado una gran versatilidad en todos los años en los que llega al frente de Tronto FC, ya que en ninguna temporada se ha visto un equipo igual, y a pesar de ello, ha logrado resultados. Esto ha sido gracias en parte a mantener el mismo bloque de futbolistas y una idea de juego que a pesar de las variaciones en el sistema, la respuesta del equipo sigue siendo excelente. Sin embargo, los buenos resultados no lo son todo y para la franquicia canadiense, levantar títulos a final de temporada es algo innegociable y exigirán al técnico un esfuerzo por ganar. ‘The Reds’ bajo el mando del técnico han destacado siempre por ser un equipo muy compensado en todas sus líneas, aunque en la defensa es donde muestran mayor contundencia. En ataque, los canadienses no se encuentran entre los más dominantes o que les guste tener la iniciativa durante los partidos; su principal arma es aprovechar la técnica de sus jugadores de ataque con transiciones rápidas sorprender.

Vanney en un encuentro de Toronto (sport.net)

Greg Vanney pertenece a ese selecto grupo de entrenadores estadounidenses de última generación que han logrado proclamarse campeones de la MLS Cup, durante su etapa en los banquillos. Como futbolista llegó a Los Angeles Galaxy en la primera temporada de la competición en 1996 gracias al MLS College Draft. Pasó sus primeros años en la franquicia californiana antes de dar el salto al fútbol europeo par jugar en el SC Bastia de la liga francesa. Después de tres temporadas volvió a la MLS para jugar en clubes como FC Dallas o Colorado Rapids, antes de regresar a LA Galaxy para terminar su carrera. Dejó el terreno de juego por los banquillos, preparándose como entrenador a la vez que entre 2008 y 2011 se hizo cargo de la academia de Real Salt Lake. Una temporada después se incorporó a Chivas USA como Assistant Coach donde permaneció dos años, que le sirvió de experiencia para iniciar realmente su etapa como entrenador con Toronto FC en 2014. El resto, es historia.

Jugadores a seguir

Mariscal. Omar Gonzalez

usatoday.com

El defensor estadounidense no tuvo la vuelta esperada a la MLS, después de tres temporadas jugando en México. El internacional con la selección de las ‘barras y estrellas’ embarcaba en una nueva aventura en su regreso a la máxima competición del soccer estadounidense, y a pesar de realizar buenas actuaciones, no consiguió rendir a su mejor nivel. Para Toronto, que Gonzalez recupere la versión que ofreció durante sus años en LA Galaxy (convirtiéndose en el defensa más determinante de la MLS), será de importancia para afrontar un nuevo asalto a la MLS Cup. Central dominante y líder de la defensa, destaca por una gran superioridad el juego aéreo gracias a su altura y una técnica que le permite gestionar una buena salida de balón. Aunque no sea muy rápido suple a la perfección este defecto con una buena colocación.

Seguro. Marky Delgado

usatoday.com

El estadounidense está poco a poco creciendo como jugador, lo que le permite ser un futbolista indispensable para el sistema de Vanney y para la Selección Nacional de los Estados Unidos. Delgado es ese jugador cuyo trabajo no se ve, que no destaca en ningún aspecto en concreto, pero que siempre está en todas las alineaciones del equipo canadiense. Es un mediocentro defensivo que no sólo participa en la destrucción del juego rival y la recuperación de balones, sino que aprovecha su físico para aparecer desde segunda línea para anotar y asistir. Un futbolista ‘box-to-box’ que abarca una gran cantidad de campo y es el complemento perfecto en las ayudas en la presión a sus compañeros. Su juventud le hace tener todavía un importante futuro por delante y una clave en las aspiraciones canadienses de dominar la competición.

Timonel. Jonathan Osorio

prosoccerusa.com

La importancia del canadiense en el centro del campo es mayor de la que se pueda creer tanto en el equipo como en la Selección Nacional. Osorio es el Homegrown Player con más éxito de la academia, teniendo una presencia activa en el equipo desde su aparición en 2013, llegando a convertirse en el futbolista canadiense mejor pagado en la MLS. Su rol en el equipo ha ido variando con el paso de las temporadas, aunque su presencia siempre ha estado ligada al centro del campo. Inició como un volante o centrocampista ofensivo, pero la llegada de compañeros para esa misma posición y la rivalidad creada, le llevó a reinventarse y cambiar algunas facetas de su juego. Esta situación provocó que se convirtiese en un jugador con mayor presencia en la recuperación de balón y en la destrucción, aunque nunca olvidó su faceta ofensiva. El mejor jugador canadiense en el mejor equipo canadiense quiere más y Toronto FC está dispuesto a lograrlo.

Once Inicial

‘The Reds’ son uno de los pocos equipos que apenas verán cambios en su once inicial, ya no sólo con respecto a la pasada temporada, sino también teniendo en cuenta años atrás. La solidez que ha demostrado el equipo al llegar a tres finales en cuatro años es lo que ofrece la confianza al técnico para mantener una línea continuista. Con un centro del campo claramente protagonista, en el que la habilidad de los jugadores en esta zona creará superioridades, los canadienses tratarán de llevar la iniciativa. Formarán con un 1-4-4-2 en forma de diamante, comenzando con la portería defendida por Quentin Westberg que ya desde el año pasado tomó el puesto y se hizo imbatible. La línea defensiva estaría formada por Auro Jr. en el lateral derecho, Omar Gonzalez y Laurent Ciman posicionándose en el centro y el lateral izquierdo para Juston Morrow. El centro del campo será para unos jugadores que desde hace años son inamovibles con un Michael Bradley como mediocentro defensivo y jugador más posicional, acompañado de Jonathan Osorio y Marky Delgado, que abarcarán una gran cantidad de terreno de juego. El cuarto medio será Alejandro Pozuelo que hará las funciones de mediapunta con libertad de movimientos para aparecer por cualquier zona al borde del área. La responsabilidad del gol será para un recuperado Jozy Altidore, acompañado de un Pablo Piatti que se aprovechará de los espacios que le cree el estadounidense.

Carlos Avilés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Toronto FC

Apodo: ‘TFC’, ‘The Reds’

Fundación: 2006

Propietario(s): Maple Leaf Sports & Entertainment

Conferencia: Este

Estadio: BMO Field (30.991 espectadores)

Títulos: 1 (2017)

Competición MLS Cup Supporters' Shield Canadian Championship Título 1 1 7 Temporada 2017 2017 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 16 Quentin Westberg PT 32 0 0 25 Alex Bono PT 84 0 0 2 Justin Morrow DF 260 19 24 3 Eriq Zavaleta DF 132 2 2 5 Julian Dunn-Johnson DF 2 0 0 HG 12 Rocco Romeo DF 0 0 0 HG 18 Nick DeLeon DF 226 24 23 23 Chris Mavinga DF 73 0 3 Int 26 Laurent Ciman DF 135 6 6 44 Omar Gonzalez DF 220 15 13 96 Auro Jr. DF 44 0 6 Int 4 Michael Bradley CC 211 13 30 7 Pablo Piatti CC 0 0 0 DP, Int 8 Marky Delgado CC 180 15 21 HG 10 Alejandro Pozuelo CC 30 14 15 DP, Int 14 Noble Okello CC 0 0 0 HG 15 J. Marshall-Rutty CC 0 0 0 HG 19 Griffin Dorsey CC 1 0 0 GA 21 Jonathan Osorio CC 211 32 33 22 Richie Laryea CC 45 2 1 27 Liam Fraser CC 19 0 1 HG 31 Tsubasa Endoh CC 42 5 3 Int 9 Erickson Gallardo DC 5 0 1 Int 13 Patrick Mullins DC 133 26 11 17 Jozy Altidore DC 163 80 28 DP 20 Ayo Akinola DC 12 1 2 HG 24 Jacob Shaffelburg DC 10 0 1 HG 80 Jayden Nelson DC 0 0 0 HG 99 Ifunanyachi Achara DC 0 0 0 Int

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Jozy Altidore Por mucho que pasen las temporadas, Altidore es uno de los delanteros más fiables de la competición. No se encontrará entre los máximos anotadores años tras años, pero siempre se mantiene por encima de los diez goles (salvo 2018 por causa de lesión) y esa fiabilidad es la que ha hecho que los canadienses continúen confiando en su juego. El pasado año se perdió algunos encuentros a causa de las lesiones y aun así se mantuvo en la media con 11 goles y siete asistencias. El estadounidense siempre ha destacado por ser un jugador con un físico portentoso y que, a pesar de los años, continúa manteniendo esa cualidad principal en él, aunque poco a poco las lesiones estén lastrándole. En carrera le convierten en uno de los mejores delanteros de la competición, lo que unido a su olfato goleador le hacen un futbolista muy peligroso. 30 Años AZ Alkmaar $6,332,250.04 Alejandro Pozuelo El futbolista español necesitó sólo unas semanas para convertirse en la referencia del juego ofensivo de la franquicia canadiense, llevándole a ser reconocido además como una de las incorporaciones más importantes de la competición. Desde su primer partido tomó el mando del equipo en el ataque y marcó las diferencias, asumiendo el rol de ese futbolista diferente que tan buen resultado ha tenido en las últimas temporadas. Esto tuvo su repercusión en cuando a goles y asistencias, consiguiendo dobles dígitos en estas estadísticas, 14 y 15 respectivamente. La 10 de Toronto FC tiene nombre y apellidos, Alejandro Pozuelo. La responsabilidad de portar este número le viene como anillo al dedo al sevillano que tiene la magia como la seña de identidad en su juego. Técnicamente muy habilidoso y con buena visión de juego le convierten en un futbolista impredecible a lo que suma una versatilidad para jugar en varias posiciones del ataque. 28 Años KRC Genk $3,800,000.04 Pablo Piatti El futbolista argentino es la única apuesta en firme de la franquicia canadiense en esta temporada y su llegada lo hace con uno de los contratos más preciados, como Designated Player. El delantero probará suerte en la MLS para demostrar el nivel al que rindió en sus primeros años en España, donde fue un futbolista importante. Su llegada al conjunto canadiense responde a la necesidad del equipo por buscar un complemento para Altidore o un jugador que cuando este se lesione, cubra a la perfección la posición de delantero referencia. Pablo Piatti dará al entrenador muchas posibilidades sobre el terreno de juego, ya que sus aptitudes le permiten jugar también como extremo o segundo delantero y su experiencia jugando al máximo nivel aportará ese punto más en los momentos importantes. Pese haber perdido su punta de velocidad, se mantiene como un jugador muy habilidoso y con gol, que con espacios es un peligro para cualquier defensa. 30 Años RCD Espanyol ¿?¿?¿?¿?¿?

Homegrown Players

Toronto FC ha visto como la diferencia de nivel entre su filial y el primer equipo ha castigado la progresión de los Homegrown Players desde que se crease este tipo de contrato. La franquicia de la ‘Maple Leafe’ tiene una de las academias más prolíficas del país, viendo como cada temporada anunciaban la promoción de algún jugador. Sin embargo, ya fuese por la falta de nivel de los jugadores o la falta de oportunidades, estos no conseguían afianzarse en el conjunto ‘emelesero’ y su presencia era meramente simbólica. La estadística es sentenciadora, 20 jugadores han firmado como Homegrown Player desde su aparición, nueve eran la pasada temporada y cinco quedan en este (Delgado no salió de la academia). Pese a ello, jugadores que quedan en la plantilla han tenido una participación importante, entrando algunos en la rotación y otros como Marky Delgado, siendo piezas clave en el equipo. Aunque el caso del estadounidense es especial ya que no salió de la academia de Toronto, sino que firmó desde Chivas USA con este contrato.

Sin embargo, parece que esta dinámica ha cambiado en 2020 y los Homegrown Players tendrán mayor participación en esta nueva temporada. Tres han sido los futbolistas formados en la academia que se incorporan a la dinámica del primer equipo, aunque su participación no será muy constante. Los jugadores que continúan lo hacen por méritos propios, después de lograr en pasadas temporadas entrar en las rotaciones y sumar minutos. Como ocurre en el resto de equipos, mientras que los más jóvenes tendrán que esperar su aparición desde la banca, Delgado mantendrá su rol de líder sumando más minutos. Otros como Shaffelburg tendrán que pelearse como auténticos guerreros por un hueco en el once.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Marky Delgado 24 2014 13.485 $252,999.96 Ayo Akinola 19 2018 298 $124,256 Liam Fraser 22 2018 1.425 $75,875 Julian Dunn-Johnson 19 2018 105 $57,225 Noble Okello 19 2019 0 $68,059.51 Jacob Shaffelburg 20 2019 672 $62,750 Rocco Romeo (N) 19 2020 0 ¿? J. Marshall-Rutty (N) 15 2020 0 ¿? Jayden Nelson (N) 17 2020 0 ¿?

N: Nuevo HGP

Equipación

LOCAL VISITANTE

VAVEL.com

Estadio

Pese a ser uno de los estadios con temperaturas más bajas durante la temporada, el BMO Field es una caldera cada vez que Toronto FC juega sus partidos sobre el césped. Desde la última reforma realizada en el estadio, se ha convertido en uno de los mejores lugares para no sólo ver fútbol de primera división, sino también de otros equipos. Además del conjunto ‘emelesero’, el equipo filial de estos Toronto FC II y Toronto Argonauts de la Canadian Football League (CFL), utilizan este estadio para sus partidos como locales. Además de soocer y football, este estadio ha cogido varios eventos principales de otros deportes como fue el NHL Centennial Classic 2017, que dio el pistoletazo de salida a la National Hockey League en el año de su centenario.

BMO FIeld en un lleno absoluto (narcity.com)

El estadio fue inaugurado hace algo más de una década (2007) para recibir a 20.500 espectadores, aunque con el paso de los años y la acogida del soccer en la ciudad, se iniciaron unas reformas en los últimos años para incrementar hasta los 40.000. Eso sería para casos excepcionales ya que, para los partidos de soccer, el aforo se mantendría en 30.999 espectadores. Otra de las remodelaciones importantes fue el cambio de césped artificial a natural, un reto para la zona donde se encuentra de muchos días de frio y nieve. El patrocinio del estadio es del ‘Bank of Montreal’ (BMO) que firmó un contrato para poner su nombre en el estadio en los siguientes 10 años, extendiéndolo por el mismo número de temporadas en 2016.

El equipo ha tenido una buena entrada a lo largo de la temporada, gracias en parte al buen funcionamiento del equipo. La media de asistencia disminuyó con respecto a la pasada temporada, pero se mantuvo en unos 25.048 espectadores. El partido que más público acogió fue el 401 Derby ante Montreal Impact con 28.989 espectadores, mientras el que menos aficionados reunió fue frente a Minnesota United FC con 22.651 espectadores.

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 V San Jose Earthquakes 18 L Montreal Impact 2 L New York City FC 19 L Chicago Fire SC 3 L Nashville SC 20 V Colorado Rapids 4 V FC Cincinnati 21 L Real Salt Lake 5 V Columbus Crew SC 22 V Orlando City SC 6 L New York Red Bulls 23 V Philadelphia Union 7 V DC United 24 L Seattle Sounders FC 8 L Los Angeles Galaxy 25 L DC United 9 V Inter Miami CF 26 V Chicago Fire SC 10 L New England Revoltuion 27 L Columbus Crew SC 11 L Vancouver Whitecaps FC 28 L Philadelphia Union 12 V Sporting Kansas City 29 V Montreal Impact 13 V New York City FC 30 V Houston Dynamo 14 L FC Cincinnati 31 L Atlanta United FC 15 V New England Revoltuion 32 V Portland Timbers 16 V Atlanta United FC 33 L Orlando City SC 17 L Inter Miami CF 34 V New York Red Bulls

Rivalidades

401 Derby

La rivalidad más importante de Canadá en el soccer es la que disputan entre Toronto FC y Montreal Impact. Conocida como 401 Derby o Canadian Classique es un enfrentamiento que lleva el nombre de la autovía que separa ambas ciudades, Ontario Highway 401, que lleva disputándose desde la llegada de ‘The Reds’ a la MLS. En las 45 ocasiones que se ha disputado este encuentro, el conjunto ‘escarlata’ consiguió la victoria en 23 ocasiones, siendo el club que más veces lo logró.

Fechas: 13/06/20 y 22/08/20.

Giovinco anota en el 401 Derby (lastwordonsoccer.com)

Trillium Cup

Aunque no sea muy conocida ni valorada, la Trillium Cup es uno de los encuentros y rivalidades más interesantes de la MLS, ya que en ella se ven la cara dos equipos de una misma región, pero de diferente país. La Trillium Cup enfrenta al conjunto canadiense ante Columbus Crew SC, ambos equipos de la zona de los Grandes Lagos, de ahí el nombre del equipo, la cual hace una referencia a una flor autóctona. Los canadienses se han llevado la victoria en cinco de las 12 ocasiones en las que se ha disputado, siendo la última de ellas en la pasada temporada.

Fechas: 07/04/20 y 08/08/20.

Últimas cinco temporadas

Temp. Temp. Regular Récord Temp. (V-D-E) MLS PlayOff´s Canadian Championship CONCACAF Champ. League 2015 6º Este, 12º Total 15-15-4 Knockout Round (Montreal Impact 0-3) Semifinales No se clasificó 2016 3º Este, 5º Total 14-9-11 Finalista MLS Cup (Seattle Sounders FC 0-0 (4-5)) Campeón No se clasificó 2017 1º Este, 1º Total* 20-5-9 Campeón Campeón No se clasificó 2018 9º Este, 19º Total 10-18-6 No se clasificó Campeón Finalista 2019 4º Este, 9º Total 13-10-11 Finalista MLS Cup (Seattle Sounders FC 1-3) Finalista Cuartos de Final

*Ganador Supporters´Shield